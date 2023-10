Különös, hórihorgas vendégek érkeztek minap a veszprémi Hóvirág Bölcsődébe, az élvonalbeli Fejér-B.Á.L. Veszprém öt játékosa. Az egyesület képviseletében a csapatkapitány Kristóf Mátyás, a klubot gyerekkorától szolgáló Szmetán Péter és Bugyáki Dávid, valamint az immáron családos Grünfelder Péter és a szerb Milos Mojsilov ráadásul nem érkezett üres kézzel. Az NB I-ben vitézkedő sportolók úgynevezett gumitéglákat hoztak az intézménybe, hogy az ottani udvar, kiváltképp a homokozó körüli terület az eddiginél biztonságosabb legyen. A játékosok elmondták, hogy klubjuk tulajdonos-ügyvezetője, Éles József szentül hisz a fiatalok patronálásában, az egyesületét is ezen filozófia mentén építette fel, mert régi vesszőparipája, hogy aki a fiatalokba fektet, az a jövőbe fektet. A sportolók most is példát mutattak, s reményüknek adtak hangot, hogy cselekedetükkel másokat is ösztönöznek a közösségek támogatására. – Nem feledjük, hogy bennünket is buzdítanak a helyi szurkolók – jegyezték meg. Miközben a sportolók segédkeztek a gumitéglák lerakásában, Varga Anikó, a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény vezetője, és Beke-Kis Kata, a Hóvirág Bölcsőde egységvezetője háláját fejezte ki a segítségért, aminek révén javulnak az intézmény udvari körülményei. Mint megtudtuk: az ide járó gyermekek szülei az önkormányzattal karöltve tervezik az udvar jövőbeni műfüvesítését is.