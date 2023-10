HE-DO B. Braun Gyöngyös–Fejér-B.Á.L. Veszprém 34-30 (19-17)

Gyöngyös, 800 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

Gyöngyös: Podoba – JAROS 5, Bura 3, Ubornyák, HEGEDŰS 4, Potisk 3, VARSANDÁN 8 (2). Csere: TOMIC (kapus), Bodor, Schäffer 2, Jóga 2, Gráf 1, Schmid 2, Lakosy 1, Edwards 3 (3), Pietruszko. Edző: Bíró Balázs.

Veszprém: Mojsilov 1 – Hornyák 1, Szuharev 2, Bugyáki 1, DRASKOVICS 8, Grünfelder, NOURELDEN 4. Csere: Balogh (kapus), DJUKIC 5, Kristóf 1, Farkas 3 (2), Fazekas M. 1, Vetési 1, Szmetán P. 1, Preszter 1, Éles Zs. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Kiállítások: 16, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 2/2.

A kezdés előtt a négypontos hazaiak győzelmi szándékaikat ecsetelték, bár megjegyezték: a kétpontos vendégek képesek meglepetésekre, ezért küzdelmes mérkőzésre volt kilátás. A Draskovics tolta bakonyiak lendületesen és pontosan célozva indították a csatát, az ex-veszprémi Podoba alig találkozott labdával (4-6). Mivel a védekezés egyik oldalon sem volt az igazi, futószalagon potyogtak a találatok, 10. perc után 6-8 volt az állás. A mieink nem voltak megilletődve, fegyelmezetten tartották a kétgólos előnyüket: érezni lehetett bennük a győzni akarást (10-12). Miközben később lanyhult az iram, a Fejér-B.Á.L. támadógépezetébe porszemek kerültek, a rivális a hibáikat, a meg nem értéseiket kihasználva egalizált (12-12), majd egy nyolc–kettes rohamot bemutatva, emberhátrányos gólokat lőve magához ragadta a kezdeményezést (18-14).

Mivel Djukicék az első játékrész végét megnyomták (18-17), az ellenfél a fordulás után szigorúbban, időnként durván verte vissza az attakjaikat, ami nem ízlett és nem is jött jól a mieinknek: hiába kerültek többször létszámfölénybe, tanácstalanság lett úrrá rajtuk (24-19). Mivel Tomic is belelendült, Éles József időt kért, mert a szétesni látszott övéi gyakran hozták nehéz helyzetbe a kapusaikat. A vetélytárs ugyan csinált egy öt–nullás szériát, ám Noureldenék 26-20-ról felzárkóztak (26-24), ám a felvillanásuk után jött az újabb hullámvölgy – hosszabb távon nem tudták magukat felépíteni (31-25). Az utolsó tíz percben Mojsilov hiába kapta el a fonalat, a pontatlan csapata nem volt képes megszorítani a másik oldalt, akik a hajrában már nem is törték annyira magukat (32-27).

Bíró Balázs: Ezt a csatát vagy háromszor nyertük meg, mert az ellenfél komoly ellenállásra késztetett minket. A múlt heti fiaskó még bennünk volt, nem játszottunk gördülékenyen, ám a lényeg, hogy megvan a két pont.

Danyi Gábor: Az árnyékunkat csak akkor léphetjük át, ha például a mai emberelőnyös helyzeteinkkel jobban sáfárkodunk. A folytatásban azon leszünk, hogy ezeket a hibáinkat kijavítsuk.