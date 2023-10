Veszprém–Dorog 2-2 (1-2)

Pápa. V.: Juhász. Practical VSC Veszprém: Kovács M. - Dobsa, Zachán (Horváth H., 46.), Kószás, Molnár B., Major, Tömösvári, Somogyi, Bartusz (Szabó K., 77.), Volter (Kun, 56.), Baldauf. Edző: Pető Tamás.

Dorogi FC: Tulipán - Tóth L. (Nagyházi, 85.), Ferkó, Selmeci, Berkó, Harmat (Vígh, 68.), Papp, Kovács O., Balla (Hoszpodár, 77.), Szerencsi (Ferkó, 85.), Lénárt. Edző: Bekő Balázs.

A 11. percben, jobb oldali beadás után egy dorogi védő kezét érte a labda, a megítélt büntetőt Tömösvári értékesítette, 1-0.

A folytatásban újra betalált a Veszprém, de les miatt nem adták meg Bartusz gólját. Majd egy letámadást követően Tömösvári ajtó-ablak helyzetben, öt méterről kapu mellé gurított. Ezután 15 perces rövidzárlat következett a hazaiaknál, Berkó közelről csúsztatott a kapuba, 39. perc: 1-1.

A 44. percben labdát veszített a Veszprém, Tóth L. remek átadást kapott, rávezette Kovácsra a játékszert és elrúgta s kapus mellett, 1-2.

Nem volt könnyű dolguk a bakonyiaknak, védekezésre rendezkedtek be a vendégek.

A 62. percben Major vitt színt a játékba, balról cselezett befelé, két védőt is becsapott és a rövidbe helyezett, 2-2.

A folytatásban is dominált a Veszprém, amelynek sok helyzete volt, de nem sikerült újra betalálnia.

A meccsen kétszer is villan a piros lap. Pető Tamás edzőt reklamálás után az 52. percben küldte el a kispadról a játékvezető. A 79. percben a dorogiak fogyatkoztak meg, Kovács Olivér rövid időn belül kapott két sárga lapot.

A legnagyobb riválisok közül a III. Ker. TVE és a Tatabánya is nyerni tudott a 10. fordulóban, így a veszprémiek jelenleg harmadikak a tabellán.

Eredmények: ETO Akadémia-Budaörs 2-2, Szombathelyi MÁV Haladás-Balatonfüredi FC 2-2, ZTE II-III. Ker. TVE 0-1, Komárom-Puskás Akadémia II. 1-0, Sopron-Gyirmót II. 5-0, Kelen SC-Bicske 0-2, Csorna-Tatabánya 0-2.

Az állás, NB III, északnyugati csoport: 1. III. Ker. TVE 24 pont, 2. Tatabánya 22, 3. Veszprém 20, 4. Kelen SC 19, ...9. Balatonfüred 13.