Az első ilyen eseményt 2014-ben szervezték, I. Tapolcai jótékonysági futás célja az volt, hogy futva segítsenek, és szebbé tegyék mások karácsonyát is. Örömmel vették a sikert, és a cél azóta sem változott, miközben a résztvevők, a jótékonykodó sporttársak létszáma minden évben egyre nőtt. Idén már kilencedik alkalommal fognak majd össze, húznak futócipőt és trappolnak akár esőben, szélben, talán hóban, hogy a nehezebb helyzetben élő társaik karácsonyfája alá is kerüljön meglepetés. Hiszen ami nekik apróság, az másnak egy boldogabb karácsonyt jelenthet.

A futás időpontja december 9-e, szombat lesz. Délelőtt elrajtol majd a gyermek- és a felnőttfutam, körülbelül 1200 méteres kört tesznek meg a tapolai Malom-tó környékén. A távból mindenki annyit teljesít, amennyit szeretne. Aki pedig csak segíteni kíván, azok helyett is lesznek vállalkozó szellemű futók.

A fiatalabb, ám lelkes segítőknek egy rövidebb, nagyjából 500 méteres táv teljesítésére is adnak lehetőséget idén is. A rendezvény a gyermekfutammal veszi kezdetét, a résztvevők idén is meglepetést kapnak. Azt követően rajtolnak az 1200 méteres körön induló futók. Ebben az évben tartós élelmiszert, tisztálkodó- és illatszereket, mosószereket gyűjtenek a trappolók, ezzel tud segíteni, aki szebbé szeretné tenni a rászoruló embertársai karácsonyát. Az adományokat a regisztrációnál lehet majd leadni. Az összegyűlt adományokat idén is a Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Család- és Gyermekjóléti Központ segítségével juttatják el a rászorulókhoz. A rendezvényközpontban kihelyeznek egy gyűjtődobozt a felajánlásoknak. Az oda befolyó segítséggel idén is egy kiválasztott rászorulót támogatnak.

Előnevezni a rendezvényre az esemény közösségi oldalán lehet. Nevezési díj nincs, nevezni november 28-ig lehet. A Tapolcai Trappolók a rendezvény ideje alatt zsíros kenyérrel és forró teával várnak mindenkit, délben pedig gulyáslevessel kínálja a résztvevőket a Tópart bisztró.