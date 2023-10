BKSE – Fejér-B.Á.L. Veszprém 27-19 (15-11)

Balatonfüred, 500 néző. V.: Nagy, Túróczy. Balatonfüredi KSE: ANDÓ – Hornyák P. 2 (2), Németh B. 2, Szűcs B., SZRETENOVICS 4, VARGA M. 4, Bóka 2. Csere: Bősz (kapus), KLJUN 4, SIKOSEK PELKO 3, KEMÉNY 2, Szmetán M. 3, Szöllősi B., Malinovic 1, Brandt. Edző: György László.

Fejér-B.Á.L. Veszprém: Balogh T. - Szmetán P. 2, Szuharev 2, VETÉSI 7, Bugyáki 1, DJUKICS 4, Nourelden 2. Csere: Mojsilov (kapus), Grünfelder, Preszter, Farkas, Tarabochia 1, Hornyák B., Kristóf, Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/0.

Jó védekezéssel kezdett a Füred, a vendégeknek több mint három perc kellett az első gólhoz. A 7. percben 4-2-re vezetett a BKSE, a Veszprém pedig Éles József pedig reklamálását követően kapott két perces büntetést. Ez nem zavarta meg a Fejér-B.Á.L.-t, Andó Arián védése kellett ahhoz, hogy ne legyen döntetlent az állás. Hazai oldalon Kljun, a másikon Djukics játszott eredményesen. Majd Szmetán Péter csillogtatta meg gyorsaságát, két gólját követően 7-7 lett az állás. A folytatásban többször egyenlített a Veszprém, amely azonban nem tudta átvenni a vezetést, a BKSE játszott lépéselőnyben. A Balaton-partiak ekkor nem teljesítettek jól támadásban, de a jó védekezésük mellett Andóra is számíthattak hátul. A félidő végén a füredi kapus hetest is védett, és a hazaiak négy gólos előnyöz jutottak a hajrában.

Fordulás után Szretenovics volt a füredi támadások motorja, erőben és az ötletességet tekintve is elfogyni látszott a Veszprém, 17-12. Andó ziccert hárított és nem sokkal később Szmetán Máté 20-14-re alakította az állást. A vendégek megpróbálkoztak a 7 a 6 elleni játékkal is, kevés sikerrel, mert a támadásokban rengeteg volt a pontatlanság. A BKSE kézben tartotta a meccset, Andó remekelt, de cseréje, Bősz Dániel is hetest fogott, 53. perc: 23-16.