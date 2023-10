A bakonyiak az NB I előző, negyedik fordulójában a BL-résztvevő OTP Bank-Pick Szegedtől kaptak ki a királynék városában (26-34), ami leginkább dicsérhető volt, hogy derekasan küzdöttek, nem kerültek alárendelt szerepre, igaz, a nagyobb tudás előtt kénytelenek voltak fejet hajtani. Hári Leventéék így egy győzelemmel és három vereséggel a tabella 11. helyén állnak, leendő ellenfelük – éppen fordított mérleggel – pedig a harmadik. Egyetlen zakójukat a Tisza-partiak „adták fel” rájuk, de ők is csak két góllal bizonyultak jobbnak náluk; a többi fellépésüket gond nélkül hozták. Ebből is látszik, hogy a mieinknek hétvégén kevés a sanszuk a sikerre, ám ha teher nélkül, felszabadultan kézilabdáznak, illetve nem feltartott kézzel lépnek pályára, akkor időnként problémát is okozhatnak a tempót minden bizonnyal diktáló zöld-fehéreknek.

Az erőviszonyokkal persze nem árt tisztában lenni, a vetélytárs egyértelműen jobb csapat, a felek nem igazán vannak egy súlycsoportban. Magyarán a Fradi alighanem kíméletlenül, gólokkal fogja megbüntetni az esetleges hibákat, ha túl sok rést hagynak nekik, biztosan kihasználják a könnyen jött lehetőségeket. A veszprémieknek abba kell kapaszkodni, hogy nekik nem ezt a bajnokit kell hozniuk, nem lesz rajtuk nyomás, talán sok babér sem terem nekik. Ha nyugodtak és összeszedettek maradnak, a másik oldal nem tudja „leradírozni” őket a pályáról, nagyvonalakban felvehetik velük a versenyt – és az eredmény után futva még ezen a mérkőzésen is tovább fejlődhetnek.