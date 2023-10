Az U20-as csapatok versenyében a 2004 és 2007 között születettek állhattak dobókörbe. A pápai csapatban a Füredi testvérek, Dominik, Dávid és Dániel vett részt. A verseny szabályai szerint a végső sorrendet a három versenyző dobásainak átlaga adta.

– Összteljesítményünk 181.26 méter lett, ami 60.42 méteres átlagot jelentett – mesélte a PAC edzője, Varga Patrik. – Csapatunkból ketten is egyéni csúcsot javítottak, Dominik 53.72 méteres és Dávid 55.81-es eredménye egyaránt új rekord, de Füredi Dániel is hozta a tőle elvárhatót (71.73). Gratulálok a fiúknak, tudni kell, hogy az U20-as korosztályban még soha nem nyertünk magyar bajnokságot, ezt a címet korábban a serdülők között tudtuk megszerezni.

A pápai klub kalapácsvetői ezzel a versennyel zárták a szezont, mely – mint az edzőtől megtudtuk – sok szép sikert tartogatott.

- Mindig arra törekszem, hogy szakmailag többet valósítsunk meg az előző évhez képest, úgy érzem, ez most is sikerült. Európa-bajnoki résztvevőnk már volt, viszont nyolcba még egy sportolónk sem jutott, a Jeruzsálemben rendezett U20-as atlétika Európa-bajnokságon viszont Füredi Dániel augusztusban nyolcba került, ahol végül a nagyon értékes hatodik helyet szereztük meg. Daninak egyébként nehezen indult az idény, felkészülését betegség hátráltatta, ráadásul idén érettségizett, ez is befolyásolta a teljesítményét. Összességében jó szezont tudhatunk magunk mögött, a többiek eredményei is ezt mutatják. Az alapozás október 30-án indul, az előttünk álló versenyév elvárás és stresszmentes lesz, hiszen nem lesz olyan korosztályos világverseny, ami minket érintene. A cél az, hogy mindenki javítson még eredményén és azt szeretném, hogy Füredi Dániel a felnőtt, 7.26 kilogrammos kalapáccsal átlépje a hetven métert.