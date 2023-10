Az egyesület 2023. október 14-15-én Szentgál-Úrkút helyszínnel rendezi meg Magyarország 2023. évi Tájékozódási Futó Hosszútávú Országos Bajnokságát és Országos Pontbegyűjtő Csapatbajnokságát. A támogatás segítségével azonban nem csak a versenyszerűen sportoló tájfutókat látják vendégül a szervezők, hanem a tájékozódási futás népszerűsítése érdekében kísérő programként mátrix- és labirintus-pálya is várja az érdeklődőket, illetve sor kerül az állandó pontos, egész évben használható MOBO-pálya felavatására is.

A VHS versenyzői a remek hétvégi program megrendezésén túl szeretnének minél jobb eredményeket elérni az Országos Bajnokságon, ehhez szolgált tökéletes felkészülésként a Vas-Veszprém-Zala megyei Hosszútávú és Pontbegyűjtő Csapatbajnokság. Októberi napsütésben szombat délelőtt került sor az egyfordulós, nappali, rövidített távú, egyéni, regionális rangsoroló bajnoki versenyre, majd pár óra pihenő után a pontbegyűjtő csapatbajnokságra. A kijelölt pályákat a rendezők többnyire jól futható szálerdőben, lankás hegyoldalak között húzódó markáns völgyeket keresztezve jelölték ki. A tájékozódást közepesen sűrű úthálózat segítette.

A Bakonybél melletti terep kiváló lehetőséget biztosított a közelgő Országos Bajnokságra való felkészülésre, ezt kihasználva viszonylag sokan álltak rajthoz, és az ország távolabbi pontjairól is nagyobb létszámban jöttek. Természetesen a Veszprémi Honvéd SE versenyzői is próbára tették aktuális felkészültségüket, a nagyobb kihívás érdekében többen felsőbb kategóriába is neveztek.

Hosszútáv eredmények: N18:1. Gaschler Emma (VHS), 2. Engi Lilien (VHS), N35: 1. Kaszás Szilvia (BSC), N45: 1. Gaschler-Gyeviki Nóra (VHS), N55: 1. Böröczkyné Makai Anna (VHS), 3. Kaszásné Boa Ágnes (VHS), N65: 2. Wieder Ilona (VHS), F10: 3. Déry Attila Hunor (BSC), F14: 1. Küronya Rudolf (BSC), F18: 2. Kovács Jeromos (VHS), F21: 2. Bálint Benedek (VHS), F35: 1. Barát János (VHS), F45: 1. Gaschler Gábor (VHS), F50: 3. Egei Tamás (VHS), F70: 1. Bikki Sándor (VHS), 2. Ládi János (BTK), 3. Horváth Tivadar (VHS).

Pontbegyűjtő csapatbajnokság:

V14: 1. Bálint Nóra, Kovács Borbála, Molnár Iván (VHS), V18: 1. Lantai Lili, Jávor Janka, Barát Miklós (VHS), 3. Gaschler Emma, Kovács Jeromos, Nagy Bence (VHS), V21: 1. Pegán Ágnes, Bálint Gergő, Bálint Benedek (VHS), V40: 2. Gaschler-Gyeviki Nóra, Bálint Bence, Gaschler Gábor (VHS).