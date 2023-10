OTP-Bank Pick Szeged U21–Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 31-27 (16-13)

Szeged, 100 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel.

Szeged: Radvánszki A., Fazekas (kapusok), Gazsó (3), Losonczy 1, Varga 7 (4), Koncz 4, Pintér 1, Fekete 4, Radvánszki Zs. 2, Tusjak, Járó 1, Rea 3, Juhász 1, Balogh, Tisza 4. Edző: Szabó Levente

Veszprém: Nagy-Gáspár, Kaiser (kapusok), Csizmadia 1, Éles Zs. 2, Farkas 4 (2), Fercsik 3, Gulyás 5, Pintér, Szucsik 2, Ruzsányi 1, Besenyei, Majczán 2, Rubos, Török-Vida 2, Szatmári B. 5, Szatmári S.

Edző: Kovács György

Kiállítások: 8, ill. 16 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2.

Jobban rajtolt a bakonyi csapat, a 6. percben 1-4-es részeredmény szerepelt a táblán. Az első negyedórában kereste magát az alföldi együttes, de a veszprémi védelem hatékony volt. A játékrész második felében rendezték a sorokat a hazaiak, és megkezdték a felzárkózást. A 18. percben Varga előbb egalizált, majd hétméteresből vezetéshez juttatta csapatát. Ezt követően akadozott Kovács György együttesének a játéka, és a szegediek végül három gólos előnnyel mehettek pihenőre. A második játékrészben ismét átvette a kezdeményező szerepkört a Fejér-B.Á.L., és hamar ledolgozták a hátrányukat. A 39. minutumban még a vezetést is megszerezték rövid időre Szatmári gólja révén, azonban a szegediek korosztályos együttese hamar reagált. 45. perc: 23-21. Az utolsó 15 percben a hazaiak okosan bántak az előnyükkel, és végül négy gólos győzelmet arattak.

BFKA-Veszprém U21–Tatai AC 32-24 (16-11)

Veszprém, 100 néző. V.: Barna, Kovács.

Veszprém: Tóth, Győri 1 (kapusok), Jajic 1, Czabula 6 (4), Füry 1, Szabó 2, Janowszky 2, Varga, Hoffmann 3, Végh 1, Bőti 2, Balogh 2, Bene 4, Viski, Barna 5, Sisa 2. Edző: Dinko Dankovic

Tata: Hajós, Hermann (kapusok), Katus, Sárosi 6, Vass 3 (1), Körtélyesi 1, Valler 6, Tass 1, Krancz 3, Kiss 1 Klucsik, Molnár 3, Kreisz, Zatureczki, Kretz, Gajdos. Edző: Sibalin Jakab

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/1.

Remekül kezdett a Veszprém, Jajic Damian talált be az első percbe a Tatai kapuba, majd Tóth Mihály mutatott be egy fantasztikus védést. Az első öt percben csak a veszprémiek tudtak betalálni (4-0), komoly gondot jelentve a tataiak számára. Egy vendég időkérés valamelyest javított a tatai csapat helyzetén, ugyanis a 16. percben felzárkóztak egy gólra, de az iramot továbbra is Dinko Dankovic tanítványai diktálták. Félidőben 16-11 szerepelt az eredményjelzőn. A második játékrészben sem vett vissza a hazai együttes, és könnyedén érvényesítette az akaratát. Ehhez kellett a kombinatív játék, és a fantasztikus kapus teljesítmény is. A hajrában nagyon kozmetikázni az eredményen nem tudott a Tata, így végül nyolc gólos sikert aratott a Veszprém.

A bajnokság állása: 1. Győri ETO-Uni FKC 13 pont, 2. BFKA-Veszprém U21 13 pont, 3. Pick Szeged U21 11, ...11. Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 5, 12. KK Ajka 4.