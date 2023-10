Bondor Virág, az egyesült vezetője örömmel számolt be róla, hogy 15 formációjuk és 3 párosuk táncolt döntőt a versenyen. "A kemény munka beérett, mérhetetlenül büszkék vagyunk rátok!", mondta lapunknak.

Forrás: Kid Rock and Roll SE

Eredmények, aranyérmesek: Szupercsajok (children nagyformáció), Radnai Kristóf – Nagy Noémi (juveniles páros), Sweeties (junior kisformáció), Csinizsaruk (ladies dance plus kisformáció), Prodigy Project (ladies contact style kisformáció), Fancies (girls nagyformáció), No Way (ladies nagyformáció), Baby Dolls (ladies contact style nagyformáció). Ezüstérmesek: Flame Princess (juveniles nagyformáció). Bronzérmesek: Dremateams (juveniles kisformáció).

4. hely: Hári Olivér – Hebó Vivien (children páros), Sárkányrock (children kisformáció), Dolly Rolls (juveniles kisformáció), Heroes (ladies dance kisformáció). 5. hely: Molnár Ádám – Nagy Enikő (children páros). 6. hely: Kalóz - Rock (children kisformáció). Wonder Girls (juveniles kisformáció). 7. hely: Dumagépek (children kisformáció).

A klub ugyanakkor egy megyei versenyen is megmérette magát, ahol 12 arany, 7 ezüst és 2 bronzérem volt az eredmény. Aranyérmesek: Minimanók (minirocky C), Beléczky-Stotz Ruben – Réz Amina (children páros B), Hári Olivér – Hebó Vivien (children páros A), Napsugarak (children kisformáció D), Playgirls (children kisformáció C), Bubblegum (children kisformáció B), Sárkányrock (children kisformáció A), Princess Team (juveniles kisformáció B), Wonder girls (juveniles kisformáció A), TörpiTeam (children nagyformáció A), Szupercsajok (children nagyformáció A), Sweetgirls (juveniles nagyformáció B).

Ezüstérmesek: Besties (minirocky C), Molnár Ádám – Nagy Enikő (children páros A), Cukorka – Rock (children kisformáció B), Dumagépek (children kisformáció A), Pretty girls (children kisformáció C), Showtime (children nagyformáció A), Love girls (juveniles nagyformáció B). Bronzérmesek: Kleopátra kincsei (children nagyformáció C), Kalózrock (children kisformáció A).

Felkészítők: Kalmár Dóra, Espár Lilla, Kővári Kitti, Barta Noémi, Bondor Virág és Bánhidi Dániel.