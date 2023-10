Tim Gábor karrierje során első-kerék hajtású autókkal szerzett tapasztalatok és bajnoki címeket. A Balaton Park Circuiten megrendezett versenyhétvégén ülhetett be először a Lotus Exige V6 Cup R versenyautóba, mely messze a legerősebb autó, mellyel valaha versenyezhetett. A helyzetét nehezítette, hogy éles időmérésen kezdte az ismerkedés, összesen 25 perce volt arra, hogy megtanulja a pályát, és az autó kezeléséhez hozzászokjon.



"2010-ben, mikor a pályaautós karrierem elkezdődött, Burkus Egon adott lehetőséget, két évet versenyeztem a GFS Racing színeiben és sikerült számukra az első Suzuki Kupa bajnoki címet megszerezni. A már több, mint 13 éve tartó barátság során sokszor hozta úgy a sors, hogy visszatértem a GFS-hez, 2020-ban és 2021-ben is elhódítottam a Swift Cup Europe bajnoki címét a csapattal. Régóta dédelgetett álom volt, hogy Egonék egyik kupás Lotus-át kipróbáljam, lehetőleg éles körülmények között. Menedzserem is régóta mondja, hogy nekem valójában a hátsókerék hajtás fekszik, mert az első-kerekes autókat is úgy vezetem, úgy állítom be, hogy azzal lényegében végig keresztbe csúszok." - kezdte Tim az előzményekkel.

A Lotus Cup Europe bajnokságban ezek az autók jelentik a top kategóriát, a Lotus Exige V6 Cup R egy rendkívül jól kitalált autó, ám úgy tervezték, hogy semi-slick gumikon versenyeznek vele, mely költséghatékonyabb. Az autó 370 lóerő, 400NM nyomatékkal és jelentős aerodinamikai kialakítással bír. Azonban a mechanikus tapadása alacsonyabb, mint a slick gumikon versenyző autóknak.

"Alapvetően ezek az autók arra vannak kitalálva, hogy egymás ellen versenyezzenek, vagy tehetősebbek veszik meg és pályanapokon élik ki szenvedélyüket. Valós képet így nem láttam a hétvége előtt, hogy mennyire lehetek erős az autóval, mert számomra a jóval kisebb tapadást adó vágott gumik, a semi-slickek voltak elérhetőek. Persze, fel lehet rakni slick gumit is az autóra, de nem erre tervezték, a nagyobb kanyartempó akár technikai gondot is okozott volna. Így ezt nem próbáltuk meg. Nem is baj, mert ezen a hétvégén főleg a tanulásé volt a főszerep, mert célunk, hogy a GT vagy egyéb hátsókerék hajtású autóval versenyezzek a jövőben valamikor." - mesélte Tim.

Az első időmérésen ült Tim először az autóba és kezdte meg a tanulást. Az ugyan csekély, 10 főt számláló mezőnyben a hetedik lett, de ekkor lényegében még azt tanulta, merre is megy a pálya és az autót hogy érdemes használni.

Az időmérés után a versenyen már jelentősen tudott emelni a tempóján és a negyedik helyen intették le, a magyarok között a második helyen.

A második futamon tovább gyorsult és már a dobogót is sikerült elérnie, harmadik lett, a legjobb magyarként.

"A futamokon a TCR-es autókkal küzdöttem, de egy kupás Porschéval is sokáig tartottam a tempót. A TCR-es autókkal lényegében azonos volt a tempóm, én egyenesekben voltam gyorsabb, Ők a slick gumiknak köszönhetően a féktávokon és kanyarokban. A pálya karaktere izgalmas, sokféle ideális ív működik, ez valószínűleg még bennem is alakul, mire ráérzek, hogy is a leggyorsabb a pályán való haladás. 1 perc 47 mp-es köröket autóztam, de biztos, hogy ebben még sok van, egy komoly teszttel és a beállítások finomításával tudnék még gyorsulni." - elemezte Tim a szombati két versenyt.

Vasárnap újabb időmérő és futam várt a mezőnyre. Tim folytatta a tanulást, melynek meg is lett a gyümölcse, a harmadik futamon a második lett, ismét a legjobb magyarként.

"Ez a második hely nagyon ígéretes, van potenciál az autóban. A GFS remek munkát végzett, semmilyen műszaki gonddal nem volt dolgom, csak a vezetésre és tanulásra koncentrálhattam. Nyomás nem volt rajtam, nem kellett semmit megmutatnom, csak élveztem az egész hétvégét. Fekszik nekem ez az autó, szeretem, hogy folyamatosan tudom kontrollálni a mozgását, érezni az erőt az autóban. 240 km/h órás tempóról kezdeni féktávot, nagyon izgalmas volt. Nem tudom mikor lesz lehetőségem ismét ilyen szintű technikával versenyezni, de hatalmas hálával tartozom ezért a csapatnak, Burkus Egonnak, hogy ezt most sikerült megvalósítani." - nyilatkozta Tim a harmadik futam után.

Tim Gábor 2022-ben és 2023-ban is a Clio Cup Europe bajnokságban indult közösségi finanszírozás segítségével, lényegében a szurkolói voltak a főtámogatói. Jelenleg is azon dolgozik menedzserével, hogy 2024-ben újra teljes szezont versenyezhessen, melyre utoljára 2021-ben volt lehetősége.

"Nagyon sok verzió van előttünk, sok ajánlat fekszik az asztalon, de mindegyik alján 5 sőt 6 számjegyű euro összeg áll, mint költség. Sok olyan ajánlatunk van, ahol rendkívüli kedvezményeket tudtunk kicsikarni, főleg ha jól tudok teljesíteni. De ezek csak akkor élnek, ha egy teljes szezont futok. Képben van továbbra is a Clio Cup Europe mely jövőre kicsit átalakul. De több más bajnokság is terítéken van, a legtöbbjük pedig olyan, ahol jóval erősebbek az autók. Nagyon szeretném azt mondani, hogy előrehaladott tárgyalásokban vagyunk támogatókkal, de ez nem igaz jelenleg. Nem találtunk továbbra sem olyan partnerre, aki meghallja az üzenetet amit képviselek, meglátja, hogy nemcsak a markunkat tartjuk, hanem a támogatásért adunk is cserébe. Ez egy nehéz munka, de nem adjuk fel, megyünk tovább." - taglalta a jövőbeli lehetőségeket Tim.

Tim Gábor és menedzsere jelenleg is azon dolgozik, hogy 2024-re egész éves szerződése legyen a hétszeres bajnok vanyarci pilótának, akit természetesen szurkolói is támogathatnak közösségi finanszírozással.