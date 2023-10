FTC-Green Collect–Fejér-B.Á.L. Veszprém 33-28 (18-16)

Budapest, 300 néző. Vezette: Altmár, Horváth.

FTC: Győri – Bujdosó 2 (1), Mikita, PRAINER 6, Fűzi 2, KOVACSICS 4, CSÖRGŐ 4. Csere: BORBÉLY (kapus), BALOGH ZS. 6, Debreczeni 1, Nagy B. 4 (3), Bognár 2, Pordán, Szepesi, Imre 2 (1). Edző: Pásztor István.

Veszprém: MOJSILOV – Szmetán P. 2, Szuharev 1, Pintér 1, BUGYÁKI 5, Draskovics 2, HÁRI 4. Csere: Balogh T. (kapus), Grünfelder, Kristóf 3, DJUKIC 6, Hornyák, Nourelden 1, Vetési 2, Szrnka 1, Preszter. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 1/0.

Az erőviszonyoknak megfelelően indult a bajnoki, a fővárosiak előbb kaptak lábra (5-2), de a vendégek mit sem törődtek azzal, hogy a felek előzetesen nem voltak egy súlycsoportban, magukat jól tartva felegyenesedtek (6-5). Később hiába akadtak el labdák Mojsilovban, a társai a túloldalon több helyzetet elpuskáztak, amik megbosszulták magukat: a Fradi élt a kínálkozó lehetőségekkel (9-5). Prainerék egy ideig tartották a két-három gólos előnyüket (12-9), aztán a bakonyiak újra elkezdtek teher nélkül, felszabadultan kézilabdázni, nagyot küzdve felzárkóztak, a szekerüket akkortájt főként Djukic tolta, aki ellenállhatatlan volt (13-12). A zöld-fehéreknek eztán sem ment igazán a játék, feleslegesen keménykedtek, így a veszprémiek többször kerültek emberelőnybe, amit köszöntek szépen (16-15).

Fordulást követően is érezhető volt, hogy a mieinken nincs nyomás, nyugodtan és összeszedetten iparkodva a 34. percben egyenlítettek (18-18), majd kisvártatva, önbizalomtól telve a vezetést is átvették (19-20). Ekkor mintha megijedtek volna attól, hogy akár bravúrt is elérhetnek. Pásztor mester időkérése után lankadni kezdett a figyelmük, hibákat vétettek, az FTC pedig kihasználta a könnyen jött sanszokat, egy hat-egyes sorozattal elhúzott (26-22). A folytatásban már a hazaiak diktálták a tempót, Éles József hiába rendelte magához a gólcsendbe „burkolózott” övéit, azok képtelenek voltak közelebb kerülni az ellenhez, amely döntésre vitte a dolgot, jelezvén a felek közötti tudásbeli különbséget (30-24). A Fejér-B.Á.L. ezután már csak futott az eredmény után, de így is szimpatikus vesztes lett, ráadásul a hajrában sikerült kozmetikázniuk az álláson (32-25).

Pásztor István: Jó volt ma is azokkal a fiúkkal találkozni, akikkel hajdanán együtt dolgoztam. Kicsit belealudtunk abba, hogy kötelező megnyernünk ezt a derbit.

Danyi Gábor: Nem történt csoda, a riválisunknak mások a céljai, mint nekünk, ettől függetlenül a második félidő közepéig remekül tartottuk magunkat.