A különleges tárlaton érdekes tárgyak, dokumentumok segítették az emlékezést. Többek között a Tósokberéndhez is köthető Ajka Kristály SE és a Tósokberéndért Egyesület néhány ereklyéje is látható volt. A kiállítást Ládi János és felesége, Ládiné Dömötör Zsuzsa szervezte. Zsuzsa és gyermekkori barátnője, Szilágyi Jenőné, Ibolya festményekkel gazdagította a tárlatot.

Amint azt a kiállítást megnyitva Dorner László alpolgármester elmondta, a tárlat anyagának alapja a 100 éves ajkai labdarúgás.

– Először is köszönet az ősöknek, egyebek között Blaha Ferencnek, akinek a nevéhez fűződik az ajkai labdarúgás elindítása 1923-ban. A folytatásban is mindig voltak támogatók és sportvezetők, akik segítségével eljutottunk a mai kiállításig. Időrendben említhetnénk Szentmiklóssy Antalt, az egykori üveggyár igazgatóját, valamint fiát, aki kezdeményezte egy új pálya építését, amely itt volt a közelben, és 1934-ben készült el. Sportberkekben jól hangzik Csöngei Sándor, Somogyi Lajos, Kürty Elemér, Kovács Ede, Kormanik János, Petőházi András, Németh György neve. Mindig voltak olyan sportolók is, akik valamilyen módon megőrizték a múlt labdarúgásának eseményeit fényképes vagy írásos formában, amely segítségével elkészülhetett az Ajka város sportja, valamint 100 éves az ajkai labdarúgás című könyv. Az elsőt Ládi János, utóbbit Bedő János szerkesztette – mondta Dorner László.

Fotó: Györkös József

Szólt arról is, hogy a kiállítás bemutatott számfestő képeket, amely az utóbbi években egyre jobban teret hódít. A képek alkotói: Harsányi Andrásné, Szilágyi Jenőné, Kaszás Szilvia, Barabásné Bea, Madaras Szilvia és Ládi Jánosné. – A képek gyűjtése közben bukkantunk a bódéi városrészben Kovács József 1500 darabos öngyújtógyűjteményére, amelynek egy részét szintén bemutatjuk – tette hozzá a szónok, és köszönetet mondott a kiállítás támogatóinak, az Ajka Sportváros Nonprofit Kft.-nek, az FC Ajkának, a Babucsa Baráti Körnek, valamint a Hétszínvirág óvoda Napraforgó csoportjának, amely tagjai közreműködtek a megnyitón.

Ládi Jánostól megtudtuk, hogy a kiállítás sportos vonatkozású darabjai a Babucsa-házban maradnak, azonban még helyet kell keresni azoknak, főként, hogy a most bemutatott anyagon kívül több is rendelkezésre áll. A többit az azokat a tárlatra kölcsön adó tulajdonosok visszakapják. A szervezők még idén terveznek hasonló tárlatot.