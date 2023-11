A bakonyi kézilabdázók hétvégén megnehezítették korábbi edzőjük, Tombor Csaba aktuális csapatának dolgát (34-29). A MOL Tatabánya ellen a szebbik arcukat mutatták, sokáig partiban voltak az ellenféllel, az 53. percben 29-27 állt az eredményjelző-táblán, de a végén nem sikerült papírformát borítaniuk. Ellenben megmutatták, hogy van tartásuk, nehéz megtörni az ellenállásukat, igaz, nekik nem is azt a csatát kellett megnyerniük. A bajnokinak már utolsó helyezettként vágtak neki, mivel a PLER egy nappal korábban mattolta a Carbonex-Komlót (30-28), s mert előtte Dabason döntetlenre végzett (25-25), megelőzte a kétpontos Éles-legénységet. Miután újoncként nem kezdték acélosan a szezont, az elöljáróik nemrég megerősítették a keretüket: leigazolták a Vardar Szkopjével BL-győztes, a német válogatottal pedig olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok Christian Dissingert. A THW Kielben is megfordult balátlövő az eddigi három NB I-es fellépésén 16 gólt lőtt. Mellette a montenegrói nemzeti együttes irányító-lövője, Andjelic Bozo is érkezett hozzájuk, vagyis a háttérben mindent megtesznek azért, hogy megőrizzék az NB I-es tagságukat.

Persze Szmetán Péterék is meghosszabbítanák az első osztályú szereplésüket, nyerni akarnak a fővárosiak ellen, hogy legyen sanszuk bennmaradni. Emiatt felfokozott hangulatban várják a derbit, bizonyítanák, hogy az eddig mutatottnál többre képesek. Egy biztos, van esélyük a diadalra, de minden energiájukat mozgósítaniuk kell, hogy jó eredményt érhessenek el. Nincs mire tartalékolniuk, mindent bele kell adniuk. A szakmai stábjuk reméli, hogy a tanítványok megfelelő hozzáállást tanúsítanak, akik úgy hozzák le a mérkőzést, hogy a végén büszkék lehessenek rájuk. A stabil védekezés jó alapot adhatna a sikerükhöz, de fontos, hogy a támadásaiknak is legyen ritmusa. Nincsenek könnyű helyzetben, hiszen szinte minden játékelemükön van mit javítani. Fegyelmezett kézilabdával és csapatként működve tehetnek egy lépést az álmaik megvalósulása felé.