A 17. fordulóval zárul a futball NB III idei küzdelemsorozata.

Nincs könnyű dolga a Balatonfüredi FC-nek, amely az utóbbi hetekben hullámvölgybe került: négy bajnokit vívott meg nyeretlenül, mindössze egy pontot gyűjtve. A teljesítménnyel nem is volt akkora gond, többnyire, a sorsolás nehézsége mellett a szerencse is elpártolt kicsit a Balaton-partiaktól, akik ezen a héten már egyszer pályára léptek, pótolt meccsen 3-1-re kaptak ki otthon a III. Ker. TVE alakulatától. A BFC most újra egy élcsapattal találkozik, a harmadik pozíciót elfoglaló Bicskei TC lesz a vendége. A Fejér vármegyeiek remek sorozatot (négy siker zsinórban, kilenc meccses veretlenség) tudhatnak maguk mögött, azonban a fürediek – akik kilencedikek a tabellán – korábbi formájukat visszahozva eséllyel vehetik fel a harcot a vendégekkel szemben.

A 17. forduló programja az NB III északnyugati csoportjában, vasárnap, 11.00: ETO Akadémia-Csornai SE, Puskás Akadémia II.-Gyirmót FC Győr II., 13.00: Komárom-Kelen SC, Szombathelyi MÁV Haladás VSE-Veszprém, ZTE II.-Tatabánya, Budaörs-Dorog, Balatonfüred-Bicske, Sopron-III. Ker. TVE.