- A legjobb barátom volt, minden héten összejártunk – nyilatkozta lapuknak az Ősiben élő Papirovnyik Zsolt, aki – ahogy már említettük – több csapatban is együtt futballozott Vékony Csabával. - Pótolhatatlan ember, óriási űrt hagy maga után. Még most sem tudom hová tenni a halálhírét, nem akarom elfogadni, hogy többet már nem jön hozzánk. Nála minden a fociról szólt, emellett persze becsülettel dolgozott, fitt, jó kiállású, mindig vidám ember volt. Ő tartotta össze a várpalotai öregfiúkat, ő volt a csapat szíve. A futballpályán és az életben is mindenki elismerte, rengetegen szerették. Ott halt meg, ahol a legjobban szeretett lenni – fogalmazott Papirovnyik Zsolt, aki megjegyezte: hatalmas trauma ez, azoknak a társaknak még inkább, akik ott voltak az öltözőben, amikor Csabi összeesett, és hiába küzdöttek az életéért.

Vékony Csaba a várpalotai klub mellett számos együttesben játszott pályafutása során, többek között a Veszprém és az Ajka mezét is magára húzta, az NB II-ben és az NB III-ban is szerepelt.

Felfoghatatlan és feldolgozhatatlan – csak ennyit mondott megkeresésünkre Bódis Zoltán várpalotai csapat- és vezetőtárs, aki ott volt az öltözőben a tragikus esemény bekövetkeztekor. Akkora sokk és fájdalom érte a játékosokat, hogy érthetően nem tudnak, nem szeretnének bővebben beszélni.

A VBSK vasárnap közös gyertyagyújtást szervezett Vékony Csaba emlékére a várpalotai sportcsarnokban, rengetegen mentek el a megemlékezésre, nemcsak a városból, hanem a környező településekről is érkeztek egykori társak, ismerősök leróni a tiszteletüket.