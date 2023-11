Salgótarjánban januárban rendezik majd meg a Winter Spartant, amelyre már el is indult a nevezés, és ha az időjárást nézzük, akkor a hangolódás is. A Spartan Race Hungary idei videóját osztották meg a várpalotaiak, és reményüket fejezték ki, hogy 2024-ben is nagy hó legyen majd a versenyen.