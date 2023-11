Az olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóf, a kétszeres vb-ezüstérmes Betlehem Dávid és a junior Európa-bajnok Sárkány Zalán Szokolai László edzővel dolgozik a nagy cél elérése, illetve az eredményes szereplés érdekében.

"Az olimpiai A szint, az lenne a csúcs, ami a céljaim között szerepel. Nyilván nagyon sokat segítenek a társaim mind edzéseken, mind versenyeken" - mondta az M1 aktuális csatorna megkeresésére az 1500 méter gyorssal kapcsolatban Sárkány Zalán, aki az Egyesült Államokban tanul az Arizona State Egyetemen, az elmúlt fél évben halasztott, így a veszprémi nyíltvízi specialistákkal, Rasovszky Kristóffal és Betlehem Dáviddal készül.

"Nem mondanám, hogy elengedném a nyílt vizet, inkább azt, hogy kezdek megérni a medencében" - mondta Betlehem, majd hozzátette, abban reménykedik, hogy az érettebb mentalitását át tudja vinni a nyílt vízre is, és akkor felléphet a világ élvonalába. A jövő évi ötkarikás játékok kapcsán elmondta, Veszprémben azzal cukkolják, hogy az első olimpiáját mindenki elfuserálta a csapatban, de abban bízik, nála ez nem következik be. "Szeretnék jól felkészülni, hogy amikor bemondják, még két perc van a rajtig, akkor nyugodt tudok maradni. Ha bízni tudok magamban, akkor úgy gondolom, bármit elérhetek, amit szeretnék" - fogalmazott.

A nyílt vízen olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóf - aki már az idei fukuokai vb-n teljesítette az olimpiai szintet - elárulta, hogy ismét éremért utazik az ötkarikás játékokra.

"Szeretnék újra a dobogón lenni, ezt nem titkolom, aztán majd meglátjuk, hogy ebből arany, ezüst vagy bronz lesz" - fogalmazott, majd kiemelte, hogy sok jelentkező akad erre a három éremre: német, olasz és francia riválisai mellett csapattársát, Betlehemet is az esélyesek között említette. Elmondása szerint további versenyzők is meglepetést okozhatnak, így nehéz előre megjósolni, mi fog történni.

"Szeretnék még jobb formában lenni, mint idén voltam és úgy kijönni majd a vízből, hogy azt mondhassam, én megtettem mindent. Ha ezt sikerül megcsinálni, akkor azt gondolom, rossz eredmény ebből már nem jöhet ki" - jelentette ki a 27 éves úszó, aki arra is rávilágított, hogy mindhárman különböző karakterek, így sok mindent tanulhatnak egymástól.