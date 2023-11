A nemesvámosi Vesz-Mont Group Kupán technikás, jól előkészített pálya várta a versenyzőket a VEDAC szervezésében, a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály képviseltette magát. A különböző korcsoportoknak más-más távot kellett teljesítenie.

A felnőtteknél a férfiakra 7000 méter, a nőknél 5000 méter várt. Karsai Gábor, a Békéscsabai AC sportolója mindenkit megelőzött 20:07 perces eredménnyel. A VEDAC legeredményesebb futója Honti Marcell volt, aki 22:14 perccel a 11. helyen végzett. A hölgyeknél a BHSE-t képviselő Böhm Lilla ért be elsőként 16:14 perccel teljesítve az 5000 métert.

Vesz-Mont Group Kupát az U20-as nőknél a Tempó-Aqua versenyzője, Máramarosi Rita vihette haza, aki 16:40 perc alatt teljesítette az 5000 métert. A férfiaknál ugyanitt Árvai Róbert (TSC-Geotech) volt a leggyorsabb.

Az U18-asoknak az Öveges Zsalutechnika ajánlott fel egy-egy díjat. A nőknél az SVSE-s Derdák Sára, a férfiaknál a Centrál Elit SC-től Kalász Bertold érdemelte ki az aranyérmet.

Az U16-os fiúknál 4000 méter volt az előírt penzum, a Miskolci Sportiskola képviseletében Herczeg Áron nyert két másodperccel megelőzve a VEDAC-os Mireider Gergőt és vitte haza a Veszker Kft kupáját. A lányoknál a győri Fekete Sára előzött meg mindenkit.

Az U14-es korosztályban a rendezvénynek helyet adó Nemesvámos Önkormányzata ajánlott fel egy-egy díjat a legjobb leány és fiú versenyzőnek. A 3000 métert az SVSE-s Kingl Marcell László 10:04 perc alatt teljesítette a leggyorsabban, a legjobb VEDAC-os Tamás Máté 11:20 perc alatt ért be a nyolcadik helyen. Ugyanebben a korosztályban a lányoknál az első hely a Miskolci Sportiskola növendékének jutott, Beke Adrienn 7:00 perc alatt ért be a 2000 méteres futásról. Itt a hazaiak versenyzője, Varga Szonja 7:11 perccel bronzérmet vehetett át. Szemán Dorka is kitett magáért, hetedik lett 7:21 perces eredménnyel.

A legkisebbek, az U8-as kategória a Kerekes Völgykapu Kupáért szálltak harcba, a lányoknál hármas VEDAC-os sikert könyvelhettünk el. Az 1000 méteres távot Foki Alíz nyerte megelőzve Csizmadia Zoét és Velecz Zoét. A fiúknál az SVSE-s Nyemcsok Belián nyert, a dobogó másik két fokára viszont VEDAC-os sportoló állhatott fel: Boros Oszkár és Boros Donát.

Az U10-es korosztály az M20 Generál Kupáért szállt harcba. A lányoknál az SVSE-t képviselő Schindler Dóra vihette haza a trófeát. A VEDAC-os sportolók közül Szabó Lilla a harmadik, Veingartner Emma a negyedik, Horváth Dóra a nyolcadik helyezést érte el. A fiúknál hazai győzelem született, Papp Zétény 3:38 perc alatt teljesítette a távot. Jól szerepelt még az ötödik Komlós Norbert, a hetedik Szemán János Gergely, a kilencedik Tigyi Noel is.

Az U12-esek legjobbjai a Mex-Press Kupát vihették haza. Nekik már 2000 méter volt a táv. A lányoknál a Team Újbuda SE versenyzője, Peszleg Bianka nyert 7:44 perccel. Ezüstérmet nyert a hazaiaktól Sas Noémi (8:10), bronzot Bajai Médea Ernesztina (8:12), míg Varga Emma a hetedikként zárt. A fiúknál Polgár Soma az SVSE-től volt a leggyorsabb (7:18), Esső Gergő az ötödik (7:47) helyen végzett.

Eredmények

Női

Felnőtt: 1. Böhm Lilla (BHSE) 16:14, 20. Engi Lilien (VEDAC) 19:07, 22. Szemán Kitti (VEDAC) 19:15.

U20: 1. Máramarosi Rita (Tempó-Aqua) 16:40, 11. Engi Lilien (VEDAC) 19:07.

U18: 1. Derdák Sára (SVSE) 14:19.

U16: 1. Fekete Sára (Győri Atlétikai Club) 10:03.

U14: 1. Beke Adrienn (Miskolci Sportiskola) 7:00, 3. Varga Szonja (VEDAC) 7:11, 7. Szemán Dorka (VEDAC) 7:21, 21. Kecskés Zoé (VEDAC) 8:04, 35. Szabó Hanga (VEDAC) 10:18.

U12: 2. Peszleg Bianka (Team Újbuda SE) 7:44, 2. Sas Noémi (VEDAC) 8:10, 3. Bajai Médea Ernesztina (VEDAC) 8:12, 7. Varga Emma (VEDAC) 8:35, 16. Fódi Kata (VEDAC) 9:51, 22. Szűcs Laura (VEDAC) 10:07, 23. Hegyi Zoé (VEDAC) 10:17, 24. Kecskés Bora (VEDAC) 10:18, 26. Csizmadia Hanna (VEDAC) 11:35, 27. Mireider Dorka (VEDAC) 12:24.

U10: 1. Schindler Dóra (VEDAC) 3:39, 3. Szabó Lilla (VEDAC) 4:05, 4. Veingartner Emma (VEDAC) 4:07, 8. Horváth Dóra (VEDAC) 4:32, 11. Csarmasz Bori (VEDAC) 4:38, 14. Kovács Hanna (VEDAC) 5:00, 16. Bősze Odett (VEDAC) 5:12, 17. Vörös Vanda (VEDAC) 5.15, 18. Deli Tamara (VEDAC) 5:16.

U8: 1. Foki Alíz (VEDAC) 4:38, 2. Csizmadia Zoé (VEDAC) 5:15, 3. Velecz Zoé (VEDAC) 5:36.

Férfi

Felnőtt: 1. Karsai Gábor (Békéscsabai AC) 20:07, 11. Honti Marcell (VEDAC) 22:14, 25. Bálint Gergő (VEDAC) 24:27, 28. Balogh Attila (VEDAC) 24:47.

U20: 1. Árvai Róbert (TSC-Geotech) 21:02, 10. Bálint Gergő (VEDAC) 24:27, 13. Balogh Attila (VEDAC) 24:47.

U18: 1. Kalász Bertold (Centrál Elit SC) 14:55.

U16: 1. Herczeg Áron (Miskolci Sportiskola) 12:17, 2. Mireider Gergő (VEDAC) 12:19, 22. Szerdahelyi Áron (VEDAC) 14:09, 30. Buzás Csaba Csongor (VEDAC) 14:34.

U14: 1. Kingl Marcell László (SVSE) 10:04, 8. Tamás Máté (VEDAC) 11:20.

U12: 1. Polgár Soma (SVSE) 7:18, 5. Esső Gergő (VEDAC) 7:47, 15. Velecz Ármin (VEDAC) 8:49, 17. Szatmári Bálint (VEDAC) 9:41, 18. Szemán Tibor Bendegúz (VEDAC) 10:59, 19. Falusi Soma (VEDAC) 11:29, 20. Kapai Levente (VEDAC) 12:20.

U10: 1. Papp Zétény (VEDAC) 3:38, 5. Komlós Norbert (VEDAC) 4:00, 7. Szemán János Gergely (VEDAC) 4:08, 9. Tigyi Noel (VEDAC) 4:21, 12. Szlovencsik Dominik (VEDAC) 4:35, 13. Balla Máté (VEDAC) 5:22, 15. Olaj Dániel (VEDAC) 4:23.

U8: 1. Nyemcsok Belián (VEDAC) 4:48, 2. Boros Oszkár (VEDAC) 4:56, 3. Boros Donát (VEDAC) 7:10.