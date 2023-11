Telekom Veszprém-Komló 40-24 (16-13)

Veszprém, 1213 néző. V.: Haskó, Natkai. Telekom Veszprém: Biosca – Descat 1, CASADO 4, Ligetvári, Fabregas 3, Remili 4, Gasper Marguc 3. Csere: NAGY B. (kapus), KOSZOROTOV 7, ELÍSSON 4, Sandell 1, MAHÉ 6, A. NILSSON 4, J. Omar 2, Pesmalbek 1, Barna. Edző: Momir Ilics.

Komló: Granic – Varga Sz. 1, Bogdanovics 3, Melnyicsuk 4, Rotim 1, Jerkovics 2, Menyhárt 1. Csere: Merkovszki (kapus), Tóth G. 1, Begovácz, SZÖLLŐSI O. 4, Kovács D., Bodnár 1, Ács 4, Bazsa 2, Vekic. Edző: Marosán György.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 1/0, ill. 2/0.

Gyorsan 2-3 gólos különbséget alakított ki, a sorozatban 12. sikerére hajtó Veszprém, amely 5-2-re vezetett az ötödik percben. Ettől nem rémült meg a Komló, amely nyugodtan, elszántan kézilabdázva felzárkózott és 8. percben egyenlített, 6-6. Jerkovic a vezetést is megszerezte a vendégeknek, akik remek hangulatba kerültek, mert Granic kivédte Descat hetesét. Fabregas egyenlített, majd három percig nem tudott a kapuba találni a házigazda. A folytatásban Biosca védései is kellett ahhoz, hogy visszavegye az irányítást a Telekom, 10-8. A 20. percben azonban ismét egyenlőt mutatott az eredményjelző, 10-10. Lassította a játékot a Komló, a bakonyiak viszont felgyorsultak néhányszor és Nilsson vezérletével ismét megléptek, 15-13. Háromra nőtt a különbség, ami még több lehetett volna a szünetig, azonban Granic újabb két védést mutatott be.

A folytatásban 19-16-ig felváltva estek a gólok, majd gyorsan nyolc gólra hízott a hazai előny, 37. perc: 25-17.

A43. Percben Pesmalbek növelte két számjegyűre a különbséget, 29-19. Ezután kétszer is betalált a Komló, ám a baranyaiak a folytatásban már képtelenek voltak tartani a lépést, 56. perc: 36-23. A Veszprém végül eljutott 40 gólig és 12. sikerét aratta sorozatban. Legközelebb, jövő hét csütörtökön a Barcelona lesz az ellenfele.

Gulyás Péter másodedző: - A Celje elleni Bajnokok Ligája meccset követően az első félidőben nem volt megfelelő a tempónk, a szünet után azonban tudtunk váltani. Nagy Benedek remekül védett, tudtunk gyors gólokat szerezni, ezeket várjuk a Barcelona ellen is a szezon mérkőzésén.

Marosán György: - Az első 20 percben jól harcoltunk, igyekeztünk készülni az előttünk álló fontos meccsekre. A második félidőben szerepet kaptak a jövő komlói reménységei, nagy élmény nekik ebben az arénában kézilabdázni és láttam is a csillogást, a vagányságot a szemükben.