Tömösvári Bálint némi kulisszatitkot is elárult Rossi vezetés- és edzésmódszereivel kapcsolatban. - Iszonyatosan jól megtalálja a hangsúlyt a játékosokkal való kapcsolattartásban, mindenkivel annyit foglalkozik, amennyit az adott személy igényel. Például nálunk a fiatalokkal sokat törődött. Egyébként jó hangulatúak voltak az edzések, viszont ha munka volt, abba mindenki kőkeményen beleállt. Taktikai szempontból érdekesség volt, hogy minden héten volt egy olyan „játék”, amelyben felállt 11 játékos, ellenfél nélkül, és mindenkivel begyakoroltatta a mozgásokat. Mindenki megismerte azt, hogy a csapat többi tagja mit és hogyan csinál és arra mit kell reagálni. Rossi hatalmas energiával, olaszos habitussal meccselt, de a találkozót követően mindig higgadtan értékelt – emlékezett vissza Tömösvári Bálint, aki a magyar szövetségi kapitányt bizonyos szempontból össze tudja hasonlítani jelenlegi edzőjével, Pető Tamással, akinél szintén nagy hangsúlyt kapnak a taktikai finomságok. A veszprémi trénert remek szakembernek tartja, nagyon szeret vele dolgozni.

- Remekül érzem magam Veszprémben, a csapatnál és a város is nagyon tetszik. Nem vagyunk könnyű helyzetben az infrastrukturális hiányosságok miatt, de az eredmények azt mutatják, hogy ezen túl tudunk lépni. Le a kalappal a srácok előtt, akik már régebb óta itt vannak és így is szép sikereket értek el. Most már lezárulni látszik ez a korszak, mi pedig készek vagyunk rá, hogy magas célokat tűzzünk ki. Erős riválisaink vannak, de ha saját magunkra koncentrálunk, jó esélyünk van a bajnoki cím megszerzésére – jelentette ki a futballista, aki szombaton a Komárom ellen lép pályára csapatával a pápai Perutz Stadionban.