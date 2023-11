BKSE–Tatabánya 21-22 (11-11)

Balatonfüred, 600 néző. V.: Hargitai, Markó. Balatonfüredi KSE: Andó - Hornyák P. 2 (1), Kljun, SZMETÁN M. 4, Szűcs B. 1, VARGA M. 4, Bóka 2. Csere: BŐSZ (kapus), Szretenovics 2, Kljun 4, Németh B., Sikosek 2, Dénes, Brandt. Edző: György László.

MOL Tatabánya KC: Bartucz - P. Rodríguez 1, ANCSIN 10, Obradovic, TOPIC 2, Győri M. 3, Krakovszki 2. Csere: SZÉKELY (kapus), Juhász Á., Maras 2 (2), Pergel 2, Vajda, Enomoto. Edző: Tombor Csaba. Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2.

A meccs elején rendre a BKSE került előnybe, egyenlített a Tatabánya, majd ez megfordult, de a csata továbbra is szoros maradt, 14. perc: 6-6. A védekezés egyik oldalon sem találta a ritmust és ebben a kapusok sem tudtak segíteni, nem voltak bravúrok. Aztán amikor Bartucz kivédte Hornyák hetesét, meg is lépett kicsit a Tatabánya, a volt füredi, Topic alakította 7-9-re az állást a 20. percben. Ancsint nem tudta megállítani a Füred, amelynek támadásban is akadtak gondjai, 8-11, viszont a félidő hajrájában Varga bombáival és Bősz védéseinek köszönhetően visszajött a meccsbe a házigazda, 11-11.

Sok hibával indult a második játékrész, a BKSE visszavette a vezetést, Bóka volt eredményes, 14-13. Székely viszont elkezdett remek formában védeni, Ancsin pedig továbbra is húzóember volt a vendégeknél, akik a folytatásban három gólos előnyt dolgoztak ki, 48. perc: 16-19. Nem adta fel a Füred, Bősz védéseinek köszönhetően újra szoros volt a mérkőzés, 19-21. Szretenovics hozta fel mínusz egyre övéit, Ancsin válaszolt, Kljun pedig ziccert hibázott. Egy perccel a vége előtt 20-22 volt az állás. Szmetán volt eredményes, Pergel pedig két percet kapot, felcsillant a hazai remény. A Tatabánya azonban rendkívül rutinosan végig támadta a végét, így két pontnak örülhetett. A BKSE először maradt alul hazai pályán ebben a szezonban. Szépen helyt álltak a fürediek, de a sok hiba, kihagyott helyzet megbosszulta magát.