Az egyesület főként óvodásokat és általános iskolásokat tömörít, azzal a céllal, hogy számukra a tornán keresztül sportolási lehetőséget biztosítson. – Ez a klasszikus sportág olyan emberi értékekre nevel, mint a kitartás, a fegyelem és a koncentráció, ezen túlmenően fejleszti az egyensúlyt, a ritmusérzéket, az erőt és a gyorsaságot, ám segít a helyes testtartás kialakításában is – mondta Király Béláné, az edzéseiket a helyi „kisiskolában” tartó műhely vezetője, akinek munkáját Király Alexandra és Horváth Péter segíti. A növendékek az edzőkkel összhangban dolgoznak, a jó munkakapcsolat kell is ahhoz, hogy ígéretesen fejlődjenek. Támogató közösség jellemzi az egyletet, mindenki a másik mellé áll. A nyugodt körülmények pozitív hatással vannak a mutatóikra, a legutóbbi seregszemle arról árulkodott, hogy kezd beérni az elmúlt évek kemény munkája: remekül helytálltak, szállították a sikereket.

Eredmények. Lányok, I. korcsoport. Egyéni összetett: 1. Simon Lili Elizabet, 7. Papp Nóra. Ugrás: 1. Simon, 5. Fehér Aliz. Korlát: 1. Simon, 2. Papp, 3. Marosi Júlia. Gerenda: 2. Simon. Talaj: 3. Simon, 8. Fehér. Csapat: 3. Kenguru TC (Fehér, Marosi, Papp, Simon, Albert Blanka, Hápl Bíborka. II. korcsoport. Egyéni összetett: 7. Kuti Holli. Ugrás: 6 Kuti. Korlát: 7. Kuti, 8. Mayer Lara. Gerenda: 7. Mayer. Talaj: 5. Mayer. Csapat: 5. Kenguru TC (Kuti, Mayer, Nagy Enikő, Szabó Nóra).

Ez a szereplés önbizalomlöketet adhat nekik, miközben láthatják maguk előtt a perspektívát. Persze, sokat kell még fejlődniük, hogy magasabb szinten is érvényesüljenek. A jövőben ugyanis szeretnének nagyobbakat is alkotni, az apróbb rontásaiktól „megszabadulni”. Addig is tökéletesítik az eddigi gyakorlataikat, új elemeket tanulnak meg, hogy legközelebb ennél is kevesebb hibával adják elő a produkcióikat.