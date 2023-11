Telekom Veszprém-Celje 41-31 (22-15)

Veszprém, 4950 néző. V.: C. Bonaventura, J. Bonaventura (franciák). Telekom Veszprém: BIOSCA – GaASPER MARGUC 6, Sandell 5, Fabregas 3, Ligetvari 1, Casado 1, Elísson 4 (2). Csere: NAGY B. (kapus), Jahja 3, DESCAT 4 (2), A. Nilsson 1, Remili 3, Mahé 1, PESMALBEK 4, KOSZOROTOV 5. Edző: Momir Ilics.

RK Celje PL: Zaponsek – Mazej 2, JANC 10 (1), Ivankovic 4, ZABIC 4, Krecic 5, Cokan 2 (1). Csere: Gabersek (kapus), Peric 2, M. Marguc, Cirovic, Antonijevic, Maric 1, Gregoric 1, Milicevic. Edző: Alem Toskics.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2.

Garantált volt a frenetikus hangulat a Veszprém Arénában, ugyanis hamar elkapkodták a jegyeket az érdeklődők a találkozóra. A veszprémiek keretében nem kapott helyet Corrales hát-, el-Dera vádli-, Vajlupau pedig vállsérülés miatt. A mérkőzés első találatát a vendégek szerezték Zabic révén, azonban Koszorotov hamar válaszolt átlövésből. Korán kirajzolódott az erőviszony-különbség a csapatok között. A 9. percben fantasztikusan tört be a védelembe Sandell, és az akció végén a felsőbe vágta a labdát, 8-5. A 14. minutumban hiába kért időt Toszkics, a veszprémiek védekezése és támadása is parádésan működött, 17. perc: 14-9. A vendégek trénerét láthatóan sokkolta a sok védelmi hiba, illetve a rengeteg Biosca védés is. A 22. percben Gasper Marguc lépett meg a szélen, majd a jobb alsóba lőtt, 17-10. A 27. percben egy rossz hazai védekezést követően csökkentett a hátrányon Gregoric. A másik oldalon Remili lövését védte hősiesen Zaponsek. A félidőre 22-15-ös részeredménnyel mehettek a felek.

Fordulás után mintha jobban koncentrált volna a védekezésre a fiatalokkal teli celjei együttes, azonban a veszprémi henger tovább tarolt. A 35. percben két számjegyűre emelte a különbséget Gasper Marguc (26-16), a közönség rá is számolt az ellenfélre. A következő percekben a szlovének jó szériát fogtak ki, és hatra csökkentették a különbséget (27-21), Momir Ilics időkéréssel reagált, 45. perc: 31-27. A hazai vezetőedző beküldte Nagy Benedeket a bravúrok sokaságát bemutató Biosca helyére. Az 50. percben Descat emelte újra tízre a különbséget, 36-26. Az 54. percben előbb Mahé gólja után, majd Nagy Benedek hetes védésénél „robbant fel” az aréna. Az 56. minutumban Krecic ziccerét védte Nagy, de a kipattanót Janc értékesítette, aki 10. gólját szerezte meg ezzel a találkozón. Az utolsó percben Descat, és Remili is betalált. A Veszprém az elejétől a végéig magas iskoláját mutatta meg a kézilabdázásnak, aminek az elszenvedője a Celje együttese volt.

Momir Ilics: – Boldog vagyok, hiszen magas szinten kézilabdáztunk, jobban teljesítettünk, mint múlt héten Celjében. Igyekeztünk forgatni a csapatot, mindenkinek játéklehetőséget adni. Ez is fontos volt, megyünk tovább céljaink irányába. Köszönjük szurkolóink nagyszerű támogatását.

Alem Toskics: – A Veszprém a legjobb csapat ma Európában, magas minőséget képvisel, szerintem a Bajnokok Ligája trófea legnagyobb esélyese idén, rendkívül nehéz ellene játszani. Nagyon jó tapasztalat volt ez a két mérkőzés számunkra. Mostantól a folytatásra, a következő BL-találkozónkra koncentrálunk.

Ignacio Biosca: - Az első perctől kezdve nagyon komolyan vettük a mérkőzést. Jó volt a védekezésünk, amelyből könnyű gólokat tudtunk lőni. Ha így védekezünk és ennyit futunk, akkor nagyon nehéz minket megállítani. Összességében sikerült megfelelő teljesítményt nyújtani és ez biztató a folytatásra nézve.

Stefan Zabic: - Kemény mérkőzésen vagyunk túl egy remek közönség előtt. Igyekeztünk a legjobbunkat nyújtani, de egy ilyen remek csapat ellen, mint a Veszprém, az is kevés. Szeretnénk meccsről meccsre fejlődni.