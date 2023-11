Mintegy negyven tagot számlál a klub

A tizenötödik születésnapját ünneplő, mostanság mintegy negyven tagot számláló klub tagjai eleinte tapasztalatszerzés céljából indultak kisebb viadalokon, hogy felmérjék a felkészültségüket, ám ma már jó fizikai és lelki állapot, valamint küzdeni tudás jellemzi őket. Az ellenállhatatlan aktíváiknak mára különleges a hozzáállásuk az edzésmunkához, így folyamatosan fejlődnek és erősödnek. Miután a tréningjeiken nem tétlenkednek, szélesedik a repertoárjuk és sorra gyűjtik be az értékes skalpokat. Formagyakorlatban, önvédelemben, elméletben, tradicionális küzdelemben és törésben időről-időre számot adnak a tudásukról. Mint Talián Zsolttól, a sportkör és az ott folyó szakmai munka vezetőjétől megtudtuk: nemrég a szlovéniai Balkán-kupán jártak, ahol négy első, illetve két-két második és harmadik helyet szereztek. Korábban a monori Eagles-kupán is részt vettek, ott tizennyolc éremmel adták tanújelét annak, hogy kellő jártasság és technikai tudás birtokában vannak.

Kányai Szebasztián

A karatékáknak hetente több gyakorlást vezényelnek, immáron az új edzőtermükben, ahol a felkészítőik hétfőtől vasárnapig ébresztik fel a bennük szunnyadó harcost. Az iskolapadban is bizonyító fiatalok közül érdemes megemlíteni Böröndi Zsombort, Térmeg Sárát, Kányai Lénát, továbbá Justin Alizt és Zalánt, de úgy tűnik, hogy idén leginkább a 11 éves Kányai Szebasztián és Vincze Botond találta meg a neki kitűzött utat. Előbbi Európa-bajnok lett a törökországi Isztambulban, ahol a korosztályos kickbox-válogatottunkkal egy ezüstérmet is szerzett. Az ugyancsak feketeöves, ám „már” hetedik osztályos Vincze Botondnak a finnországi Tamperében volt jelenése, ahol két kilencedik helyezésre volt jó. – A sajátos viselkedésmódot kölcsönző küzdősportunk sok mindennel felvértezi őket, küzdőszellemmel, akaraterővel és fegyelemmel is, ez szerencsére a csatáik közbeni koncentrációjukon is látszik. A rutin ráadásul magabiztosságot ad nekik. A küzdőtéren nem izgulnak, általában higgadtak tudnak maradni. Ha kell, a hibáikból tanulnak – jegyezte meg Talián Zsolt, aki elárulta: az elmúlt öt esztendőben 134 arany-, 114 ezüst- és 64 bronzérem került a tanítványaik nyakába, miközben kontinensvetélkedőről van első és második, míg Világ-kupáról harmadik helyezésük.

Vincze Botond

Számukra ezek a szereplések jó ajánlólevelet jelentenek a jövő évi lengyelországi taekwondo Eb és a hazai rendezésű kickboksz vb előtt. Ahol ismét nagyot alakítva tovább írhatják az álmaikat. Mert mint mondják: még nem teljes a kollekciójuk.