Selmy Brno (cseh)–Szent Benedek RA 2:3 (19, –18, –20, 22, –13)

Brno, 250 néző. V.: Carmie (skót), Sokol (lengyel).

Brno: Smidova 5, Janeckova 7, Markova 9, Bjärregård-Madsen 26, Kelnarova 6, Benediktova 10. Csere: Chevalierova (liberó), Mokra, Berankova 1. Edző: Vlk Jaroslav

SZBRA: Wojcik 15, Nacsa-Pekárik 12, Berkó 3, Perez Ramos 17, Szerényi 11, Kobaidze 7. Csere: Gatard, Nagy E. (liberók), Krakoczki, Schneider 3, Castero Cruz 2, Szakály 2. Edző: Kristian Michailov.

Az első szettet a Selmy Brno húzta be 25-19-cel, azonban a folytatásban hatalmas önbizalommal játszott a Balaton-parti együttes, aminek meg is lett az eredménye. A második és a harmadik szettet is Szerényiék nyerték, tökéletes játékkal (18-25, 20-25). A negyedik játékrészben a csehek egyenlítettek (25-22). Az utolsó játékrész a füredieké lett, és ezzel megnyerték a találkozót (13-15), azonban a Selmy Brno jutott tovább 5:4-es játszmaaránnyal a CEV-Kupában.