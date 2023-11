Legutóbb megszakadt a Balatonfüredi KSE jó sorozata, György László alakulata három bajnoki sikert követően a múlt héten alulmaradt Gyöngyösön. A találkozó 29-27-es végeredményt hozott, a vendégek csak üldözték a szinte végig vezető házigazdát.

A Balaton-partiak jelenleg ötödikek a tabellán 10 ponttal, szombati ellenfelük, a Csurgó a hetedik helyen áll, kilenc pontot gyűjtve. A mostani összecsapás illeszkedik a felek korábbi találkozóinak a sorában, azaz közvetlen riválisok derbije lesz.

Ami a csurgóiak formáját illeti, Baranyai Norbert gárdája a múlt héten Veszprémben nyert, a Fejér-B.Á.L. vendégeként magabiztos diadalt aratott. Előző két hazai találkozóján ugyanakkor nem tudott pontot szerezni a Somogy megyei alakulat, amely a Szeged elleni (papírforma) vereséget követően meglepetésre kikapott a Komlótól is. Most tehát több plusz motivációs tényező is hajtja a Csurgót, ugyanakkor a Balatonfüredi KSE számára is nagyon fontos és értékes lenne a két pont megszerzése.

A bajnoki meccs szombaton 18 órakor kezdődik a Sótonyi László Sportcsarnokban.