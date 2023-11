Practical VSC - Caola SC Sopron 1-1 (0-0)

Gsz.: Molnár, ill. Szabó (büntetőből).

Pápa, Perutz-stadion. V.: Muhari. VSC 2015 Veszprém: Kemenes – Dobsa, Zachán, Kószás, Kun (Molnár 46.), Major, Somogyi, Szűcs, Bartusz, Volter (Tömösvári 60.), Baldauf. Edző: Pető Tamás. Caola SC Sopron: Acsádi – Bokor, Kocsis, Végh (Baumgartner 68.), Sipőcz (Szalka 68.), Illés (Szabó 68. - Ignácz 88.), Csonka, Balogh, Fendrik, Kocsis (Kalász 39.), Auer. Edző: Bücs Zsolt.

Az első negyedórában leparkolt a soproni térfélen a Veszprém, ám a fegyelmezetten védekező ellenfelén nem találta a fogást. A 18. percben kellett először játékba avatkoznia Kemenesnek, aki Kocsis lövését fogta magabiztosan. Három perccel később már a soproni kapusnak is akadt dolga, Baldauf remek labdát adott Majornak, próbálkozásában azonban nem volt elég erő. A folytatásban egyre többször jutott el a vendég kapuig a VSC, a 28. percben Bartusz fejesét bravúrral hárította Acsádi, majd Baldauf célzott centikkel a jobb kapufa mellé.

A második félidő első felében egyértelműen a soproniak játszottak veszélyesebben, Kemenesnek több bravúrt is be kellett mutatnia. Az 51. percben Végh lövését tolta fölé, majd Sipőcz fejesénél kellett nyújtózkodnia, sőt egy óra játék után Végh bal alsóba tartó lövésénél és Balogh löketénél is a helyén volt a veszprémi hálóőr. A 66. percben ismét Kemenes nyert csatát, aki Kalász bal felsőbe tartó lövését ütötte ki. A 73. percben megszerezte a vezetést a Veszprém, Zachán beívelését Molnár fejelte a jobb sarokba 1-0. Sokáig nem örülhetett a Practical, ugyanis egy perccel később büntetőhöz jutott a Sopron. Szabó bal sarokba tartó tizenegyesébe ugyan bele tudott érni Kemenes, de hárítani nem tudott 1-1. A 83. percben nagyon közel állt a vezetés újbóli megszerzéséhez a Veszprém, Tömösvári már a kapust is kicselezte, lövését a gólvonalról vágta ki Balogh. A hajrában Tömösvári és Kocsis akaszkodott össze a két kispad között, amiből a cserék és a két szakmai stáb is kivette a részét, végül Bücs vezetőedző kapott piros lapot, sőt a lefújás után szövegelésért Molnárt is kiállította a játékvezető.