Hosszú ideig hazánk legjobb nevelőműhelyei között jegyezték a veszprémit – előfordult, hogy száznál is több tagot számláltak. Napjainkban az akkorinál is szerényebb körülmények között működnek, mégis érdemi munkát végeznek, az a 85 éves Kocsis Miklós gardírozza őket, aki hat évtizede edzősködik. A vívópalánták jó kezekben vannak nála, a klubban mindenki elsajátíthatja az alapokat: először a lábmunkát tanulják meg, aztán fegyverrel is dolgoznak, majd ezt követően jöhetnek a páros gyakorlatok. Ilyenformán megismerkednek a tőr-, a párbajtőr és a kardvívás alapjaival, hogy a versenyeiken nyílt sisakkal küzdjenek, a jól felépített asszóikban visszaköszönjön a befektetett munka. A sportágban egyébiránt szükség van fegyelemre és higgadtságra, de a technikai képességek mellett az alázat is fontos.

A szorgalmas és jó állóképességű tanítványok a közelmúltban az utánpótlás vidék ob-n forgatták jól a kardjaikat. Eredmények, gyermekek, fiúk, egyéni: 21. Szűcs-Zsandár Zétény, 32. Szűcs-Zsandár Barna, 35. Főczény Ádám. Csapat: 7. VDDSE. Lányok, egyéni: 15. Hadnagy Szelli Rodé, 20. Matulka Ágnes Noémi, 25. Szűcs-Zsandár Hanga. Csapat: 6. VDDSE. Serdülők, fiúk, egyéni: 2. Varga Milán Adrián. Lányok, egyéni: 5. Varga Lara Rebeka.

Mint megtudtuk: a fiatalok többször megfricskázták az ellenfeleiket, jelezvén, hogy nincs baj a kvalitásaikkal. A felkészítőjük mindig megtalálja velük a közös hangot, noha már nem elsősorban bajnokokat akar nevelni, inkább azon van, hogy a diákok fejlődjenek és a sportág révén egészségesek maradjanak. A szakember számára a vívás örök szerelem, mindenki nagy örömére nem tud elszakadni a pengeforgatástól.