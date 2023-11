Győri ETO – Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 38-24 (18-8)

Győr, 150 néző. V.: Csuka, Kocsis.

Győri ETO: Varga, Pásztor (kapusok), Gerdán, Koncz 2, Lang (6), Ásványi 3, Nagy 1, Kurucz 2, Sövegjártó 4, Rosta 2, Mátés 7 (2), Paár 2, Takács 3, Bali 1, Szabados 5, Szabó. Edző: Bencze József

Fejér-B.Á.L. Veszprém U21: Nagy-Gáspár, Kaiser (kapusok), Csizmadia, Éles 2, Farkas 2 (2), Fercsik 5, Gulyás 4, Szucsik 2, Fazekas, Ruzsányi 2, Patonai, Rubos 1, Török-Vida 1, Szatmári B. 3, Szatmári S. 2. Edző: Kovács György

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/2.

Az első negyedórában jól tartotta magát a listavezető otthonában Kovács György együttese (15. perc 7-6), de a hazaiak magasabb tempóra kapcsoltak. Mátés István és Lang Zalán emelte a különbséget pár perc alatt hétre, az első játékrész hajrájára pedig kialakult a két számjegyű különbség (18-8). Fordulás után sem változott a játék képe, és egy másodpercre sem engedett ki a Győr alakulata. 45. perc: 27-12. A mérkőzés vége nem hozott nagy izgalmakat, ugyanis a lényegi kérdések már korábban eldőltek.

KK Ajka-Budai Farkasok-Rév 26-28 (14-13)

Ajka, 200 néző. V.: Csányi, Tóth.

KK Ajka: Tatai, Baracskai, Gátvölgyi (kapusok), Pernesz, Jávor 5, Tóth 3, Kovács, Gyene 5 (3), Nagy 3, John, Dobos 4, Breuer 5, Ernei, Horváth 1, Perczel. Edző: Velky Péter.

Budai Farkasok: Nánási, Lakatos (kapusok), Szeitl 3, Weiler, Nagy-Jávori, Csányi, Auer 2, Vuleta 3, Szövérdffy2, Csengeri 3 (2), Rédai, Kovács 4, Fekete 1, Hutvágner 2, Bendicsek 1, Kende 7. Edző Kiss Szilárd.

Kiállítások: 8, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/2.

A tavasszal még első osztályban vitézkedő fővárosiak kezdték jobban a találkozót és hat perc után 5-2-re vezettek, de a hazaiak is megérkeztek a meccsbe és a tizedik percben már 5-5 szerepelt a táblán. Ezt követően felváltva vezettek a csapatok, majd amikor az ajkaiak két gólos előnyt szereztek, akkor a vendégek edzője időt kért (11-9). A pillanatnyi szünet után a Farkasok átvették a vezetést, de a jól hajrázó bakonyiak minimális előnyt harcoltak ki a szünetre. A folytatás is hasonlóan alakult, mint az első játékrész, egyik fél sem tudott két gólnál nagyobb előnyt kiharcolni (17-18). A hazaiak kezében 22-20-as állásnál nagy lehetőség adódott, de nem tudtak élni vele, amit a fővárosiak meg is büntettek és újra egalizálták az eredményt (22-22). A hajrá roppant izgalmasan alakult, 24-24 után a vendégek ismét előnybe kerültek, az ajkaiak mindent elkövettek a pontszerzésért, de a rutinos fővárosiak már nem engedték ki kezükből a győzelmet.