A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint a már értékesített bérleteken felül, több mint 110 ezer jegyigénylés futott be. A montenegrói csapatot érintő UEFA-szankciót követően a Puskás Aréna vendégszektorainak jegyeit is értékesítette az MLSZ partnere a magyar érdeklődők számára. Ez lesz a válogatott utolsó Eb-selejtezője a 2024-es kontinensviadal előtt. Három nappal korábban a bolgárokkal meccselnek, Szófiában.

Marco Rossi szövetségi kapitány november 7-én hirdeti majd ki a keretet, de bízhatunk benne, hogy ahogy az előző meccseken, úgy most is szerephez jut majd a veszprémi indulású Lang Ádám is.