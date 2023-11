– Büszkeség, öröm és boldogság! Fantasztikusak vagytok, hogy a nehézségek és a sérülés ellenére is megcsináltátok! A kemény munka előbb-utóbb mindig meghozza az eredményt – méltatta a sportolókat Bondor Virág, a klub vezetője.

Ugyanakkor a Rock It!, 4 Muskétás–Kid SE junior páros formáció is magyar bajnoki aranyérmet szerzett szerzett, és a dobogó legfelső fokára állhatott, mellyel ők is elhozták az országos ranglista 1. helyéért járó kupát. Negyedik helyen végzett a versenyen, alig lecsúszva a dobogóról a Prodigy Project ladies contact style kisformáció. A tánc és az akrobatikák is nagyon jól sikerültek, így szintén a 4. helynek örülhetett a Radnai Kristóf–Nagy Noémi juveniles páros, akik nagyot táncoltak a döntőben.

További eredmények a hétvégén: 8.: Szupercsajok (children nagyformáció), 9.: Hári Olivér–Hebó Vivien (children páros), 11.: Sárkányrock (children kisformáció), 11.: Heroes (ladies dance kisformáció), 13.: Dumagépek (children kisformáció), 15.: Kalóz-Rock (children kisformáció).

Felkészítők: Espár Lilla, Kalmár Dóra, Kővári Kitti, Bondor Virág és Bánhidi Dániel.