SZBRA-MÁV Előre Foxconn 3:2 (23, -16, -22, 23, 13)

Balatonfüred, 177 néző. V.: Adler, Ujházi.

SZBRA: Szerényi 8, Wojcik 13, Nacsa-Pekárik 13, Berkó 1, Kobaidze 2, Pérez Ramos 20 Csere: Gatard (liberó), Krakoczki, Schneider, Cestero 11. Edző: Kristian Michailov.

MÁV Előre Foxconn: Dvoracek 35, Andersson 7, Matos 13, Pallag 9, Orosz, Michalewicz 5. Csere: Tóth (liberó), Király-Tálas, Vacsi 8.Edző: Prybylak Lukasz Marcin.

A fehérvári csapat egy rossz nyitással kezdte a mérkőzést, majd a folytatásban is a füredi pontok gyarapodtak. Ezt követően szépen egymásra találtak felek, és 17-17-ig lépésről lépésre haladtak. A hazaiak az első szett végén kihasználták a vendég játékosok hibáit, majd behúzták az első játékrészt (25-23). A második szettet lendületesebben kezdte a székesfehérvári csapat, ami ki is tartott végig, és Szerényiék nem találták az ellenszert (16-25). A harmadik játékrészben sem hagytak alább a vendégek, és kíméletlenül kihasználták a helyzeteiket. Ugyan a fürediek szorosabb menetet vívtak, így is a székesfehérváriak örülhettek a szett végén (22-25). A negyedik játékrészben sem unatkozhattak a nézők, hatalmasat csatázott egymással a két csapat, aminek a végén a fürediek lehettek boldogabbak (25-23). Az ötödik szettben végül egy elképesztően izgalmas, fordulatos végjátékot követően a Balatonfüred nyerte meg a mérkőzést (15-13). A Szent Benedek RA így bejutott a legjobb nyolc csapat közé a Magyar Kupában.

Kristian Michailov: – Nem csupán izgalmas, hanem elképesztő volt a mai meccs! Ma végre sikerült megmutatnunk, micsoda erő is van bennünk. Nagyon boldog vagyok, és gratulálok az ellenfelünknek is, mert keményen küzdöttek. Mi pedig előre tekintünk és készülünk a következő meccsünkre!