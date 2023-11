FC Ajka–Tiszakécskei LC 1-0 (1-0)

Ajka, 400 néző. V.: Jakab. FC Ajka: Szabados - Tóth G., Tar, Jagodics, Csemer (Présinger, 89.) - Tajthy, Görgényi, Babos (Gyuris, 89.), Borsos (Sejben, 65.), Zsolnai (Gaál B., 78.) - Szarka. Edző: Schindler Szabolcs.

Tiszakécskei LC: Kiss Á. - Balázs B. (Máté, a szünetben), Fodor, Szőr, Viczián - Kocsis D., Erdei (Gyurján, 73.), Bencze (Grünvald, 73.) - Bertus (Cipf, a szünetben) - Zamostny (Krivocjuk, 63.), Torvund. Edző: Vas László.

Ki állítja meg a zuhanást? - sok ajkai szurkoló már-már lemondóan ismételgeti ezt a kérdést. A fantasztikus tavalyi menetelést követően derült égből villámcsapásként érintette a drukkereket az, hogy kedvenceik a 2023/2024-es szezonban 13 forduló alatt egyszer tudtak csak nyerni, kétszer játszottak döntetlent és tízszer kikaptak. Ráadásként egy szinte példátlanul rossz sorozatot tudhattak magukénak, kilenszer szenvedtek vereséget egymás után.

A kispadon Jeney Gyulát váltó Schindler Szabolcs sem tudott eddig csodát tenni, három bajnoki vereség mellett a Magyar Kupából is kiesett vele a csapat. Érdekesség, hogy utóbbi sorozatban, szerdán az ellen a Tiszakécske ellen maradt alul (idegenben 1-0-ra) az Ajka, amelyet most bajnoki mérkőzésen fogadott. Az FC Ajka sereghajtó pozícióból, a Tiszakécskei LC szintén kieső, 14. helyről várta az összecsapást.

Szóval, ki állítja meg a zuhanást? - választ vártak az ajkai szimpatizánsok, akik egy apró előrelépéssel is elégedettek lettek volna.

A mérkőzés elején nem látszott, hogy a hazaiak közül kiben lesz elég erő, kreativitás, bátorság a rossz sorozat megtöréséhez. Óvatosan kezdtek a csapatok, nagyobb helyzet nélkül teltek a percek. Az első félidő második felében egyre közelebb került a vezetés megszerzéséhez az FC Ajka, Borsos lövését, majd Zsolnai szabadrúgását követően védett a vendégek kapusa. Aztán, a 48. percben egy szöglet után Tar hátáról pattant a labda Babos elé, aki közelről a hálóba juttatta azt, 1-0.

A második félidő elején Szabadosnak kellett védenie Viczián fejesét követően.

Az 59. percben Tajthy lövése nem sokkal kerülte el a kaput. A folytatásban nem igazán tudta felépíteni támadójátékát a vendégcsapat, hazai oldalon Zsolnai bal oldali akciója végén Kiss ütötte ki a labdát a jobb oldali kapufa mellől. A hajrában már kockáztatott a Tiszakécske, Kiss kapus futott fel és a 94. percben kis híján egyenlített, de lövése nem sokkal fölé ment.

Megszerezte az FC Ajka a három pontot, a zuhanás tehát véget ért, hamarosan kiderül, hogy innen sikerül-e végre megindulni felfele.