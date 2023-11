Több különlegességgel is készült a házigazda klub, a Rubber Puppet új dala fokozta a hangulatot és visszatért a veszprémiek kabalafigurája is.

Jó tempóban, Corrales védésekkel indult a meccs, 2-2. A Barcelona megszerezte a vezetést, de gyorsan jött a válasz. Többször is, a 7. percben Casado lőtte át a falat, 5-5-re alakítva ezzel az eredményt.

Villámgyorsan támadtak a katalánok, de Mem kiállítása miatt kénytelen voltak visszavenni a tempóból. Nielsen ziccert védett Elísson lövésénél, jól jött ki az emberhátrányból a vendégcsapat, amely többször is meg tudta játszani a beállós Fradét, 12. perc: 6-8. Corrales viszont továbbra is jól érezte a lövéseket, ki is egyenlített a Veszprém, 8-8.

Descat, Koszorotov és Pesmalbek érkezett a bakonyiakhoz, utóbbi dupláját követően 10-9 állt az eredményjelzőn. Kezdte átvenni az irányítást a Telekom, amelynek védelme hatalmasat birkózott, elsősorban a Mem, N’guessan, Frade hármast igyekezvén féken tartani.

12-12-es állásnál kicsit „megállt” a meccs, végül a Barcelonának sikerült elmozdulni a holtpontról, 12-13, Ilics időt kért. Koszorotov találatával folytatódott a derbi, erre kettővel válaszoltak a katalánok. Sőt Aleix Gómez újabb értékesített hetesével (Corrales és Biosca után Nagy Benedek sem tudott hárítani) háromra nőtt a vendégek előnye, 13-16. Descat szépített a büntetővonalról, majd a francia szélső találata zárta játékrészt is. A katalánoknak labdájuk volt a négy gólos előnyhöz, végül kettővel vezettek az első félidőt követően.