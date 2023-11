A program egyik támogatója, a Raiffeisen Bank képviseletében Rapali-Ékes Zsuzsanna elmondta, örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, fontosnak tartják, hogy a gyermekeknek minél több lehetőségük legyen a sportolásra. Cégük hasonló értékeket képvisel, és törekszik a testmozgás népszerűsítésére, illetve annak támogatására.

A keddi eseményen a fiatalok mellett a testnevelő tanárok is külön dicséretet kaptak, hiszen a pedagógusoknak óriási szerepük van abban, hogy az adott intézmény fiataljai milyen viszonyt ápolnak a sporttal. Ezt hangsúlyozta Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója is, aki elmondta továbbá, a program sikere arra kötelezi őket, hogy folytassák azt. Hozzátette, büszke rá, hogy az ország több településéről is volt már érdeklődés, szeretnék másutt is megvalósítani az ötletet és követni a veszprémi példát.

A díjátadót követően a résztvevő iskolák egy játékos kölyökatlétika foglalkozáson, versenyen vettek részt.