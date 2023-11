Momir Ilics és Carlos Ortega mellett Kentin Mahé és Moreno Perez de Varga is elmondta a véleményét a rangadót követő sajtótájékoztatón. A hazaiak kiemelten foglalkoztak a Rodrigo Corralest ért szurkolói kritikákkal, méltatták a spanyol kapust, kiemelve, hogy sérüléséből éppen csak felépülve vállalta a játékot.

Momir Ilics: – Hatalmas csata volt, a hét meccse. Mindkét csapat óriásit küzdött. A Barcelona rendkívül erős, kiváló kapusokkal, tudtuk, hogy rendkívül nehéz dolgunk lesz. Kicsit idegesen kezdtünk, a második félidőben pedig a kulcshelyzetekben nem jöttek be a megoldásaink, de rendkívül büszke vagyok a játékosaimra, hiszen az utolsó utáni pillanatig küzdöttek. Mindenki a legjobbját akarja hozni ebben a csapatban, a játékosok minden meccsen mindent megtesznek a sikerért. Tíz éve vagyok Veszprémben, a mostani az egyik legjobb, ha nem a legjobb csapat. Rodrigo Corrales fantasztikus teljesítményt nyújtott ma a kapuban, ez nagy dolog, főleg, hogy épp egy sérülésből tért vissza. Nem volt korrekt ez a bánásmód, kérem, ezt értsék meg a szurkolók!

Carlos Ortega: – Elképesztő hangulatot teremtett a közönség, otthon éreztem magam a bemutatásnál, nagyszerű érzés volt, köszönöm a fogadtatást. Úgy játszottunk ma, ahogyan Barcelonában kellett volna. A veszprémi támadásokat nagyon nehéz megállítani, általában 40 gól fölé jutnak a bakonyiak, nekünk most sikerült alacsonyabb találatszámon tartani őket. Futásban is fel tudtuk venni a harcot a hazaiakkal, illetve Perez de Vargas kulcshelyzetekben védett. Rendkívül fontos két pontot szereztünk.

Kentin Mahé: - Nagyon büszke vagyok a csapatra. A játék nem volt olyan szép, de a küzdelem igen. Az utóbbi időben magasra tettük a lécet, de látni kell, hogy a Barcelona klasszis csapat, mi pedig végig harcban voltunk a győzelemért, így büszke vagyok a teljesítményünkre. A szurkolóink nélkül nagyon nehéz a dolgunk, hiszen ők hajtanak minket előre, óriási erőt tudnak adni. Ha látták volna, hogy Corrales milyen állapotban volt néhány napja, bárki megsüvegelné azt a munkát, amit elvégzett, hogy pályára léphessen.

Moreno Perez de Vargas: - Szinte mindent láthattunk ma a kézilabdából egy fantasztikus hangulatú csarnokban. Szép gólok, nagy védések, remek közönség, azt gondolom, hogy a szurkolók kiválóan szórakoztak. Tudtuk kezelni a Veszprém gyors játékát, a csata a végig szoros volt. Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, a hajrában mi hibáztunk kevesebbet. Mindenképpen szerettünk volna két pontot szerezni a hazai vereséget követően. A Veszprém biztosan a négyes döntőért harcol majd idén, mi pedig le tudtuk győzni ezt a csapatot, méghozzá a saját arénájában.