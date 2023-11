A Veszprém-Szeged kézilabda rangadók minden alkalommal komoly figyelmet kapnak és a csapatok is igyekeznek megfelelő körítést „rendelni” a meccsekhez. A szurkolókat persze ilyenkor nem kell biztatni, mind a pirosak, mind a kékek megtöltik a csarnokokat és minden egyes rivális ellen szerzett gól igazi örömmámort jelent. Nem beszélve a nagy ellenfél legyőzéséről, s ebben mindkét alakulatnak van sikerélménye a közelmúltból.

Az előző szezont – az egymás elleni mérleget tekintve – mondhatni, a Veszprém vitte el, feledtetve a 2021-es és 2022-es bajnoki kudarcot. A tavalyi évadban a Telekom visszahódította a bajnoki címet, miközben a nagy riválissal szemben megnyerte a Magyar Kupát és még a Bajnokok Ligájából is búcsúztatta a Tisza-partiakat.

A tavalyi évadban összesen nyolcszor találkoztak felek, hat alkalommal nyertek a bakonyiak, a Szeged csak egy alapszakasz meccset és a bajnoki döntő hazai találkozóját tudta behúzni.

Több érdekességgel is szolgál a szombati összecsapás, hiszen az elmúlt tíz évben Juan Carlos Pastor ült a szegedi kispadon, a spanyol mester azonban távozott. Mindenki kíváncsian várja, hogy a fiatal Kárpáti Krisztián keze alatt hogyan formálódik a Pick, amelyet jövő nyártól Michael Apelgren és Jonas Källman párosa irányít majd. A kérdés az, hogy a Tisza-partiak tudnak-e valamit felmutatni ebben az átmeneti évben, az egyik legfontosabb mérőfokot természetesen a Veszprémmel szembeni csaták jelentik.

A Telekom Veszprém játékoskeretét mindenki sokkal erősebbnek tartja, joggal, hiszen míg a bakonyiaknál a nyáron Ludovic Fabregas, Igancio Biosca, Agustin Casado, Hugo Descat, Szergej Koszorotov és Lukas Sandell érkezett az egyébként is bombaerős csapathoz, a Pick igazolási névsora (Szymon Dzialakiewicz, Carlos Molina, Gleb Kalaras, Marin Jelinic) messze nem ilyen veretes.

Ami az aktuális formát illeti, az NB I-ben mindkét csapat hibátlan, ami persze nem olyan nagy meglepetés, a Veszprém kilenc, a Szeged nyolc sikernél tart. A Bajnokok Ligájában viszont nagy a különbség, a B csoportban a Telekom, többek között a Barcelonát is legyőzve, 10 ponttal második, az A jelű nyolcasban a Pick eddig csak öt pontot gyűjtött, s ezzel hetedik.

A bakonyiak ezúttal is számíthatnak lelkes szurkolótáborukra, amely idegenben is komoly erőt tud adni a gárdának. A Pick Arénában minden bizonnyal fantasztikus lesz a hangulat, a hazai klub tájékoztatása szerint jelen lesz a mérkőzésen Juan Carlos Pastor is, akit a derbi előtt köszöntenek és neve felkerül a Legendák Falára.