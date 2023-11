SZBRA-Swietelsky-Békéscsaba 0-3 (-20, -16, -18)

Balatonfüred, 80 néző. V.: Szabó, Kiss.

SZBRA: Szerényi 6, Wojcik 3, Berkó 1, Cestero 11, Szakály 3, Pérez Ramos 15. Csere: Nagy (libeó),Krakoczki 1, Gatard 2. Edző: Kristian Michailov.

Swietelsky-Békéscsaba: Glemboczki 5, Stepanenko 15, Bodnár 3, Pintér 9, Aydinooógullari 6, Stanchulova 6. Csere: Molcsányi (liberó),Kump 2, Strumilo 3. Edző: Tóth Gábor.

Az első szett szorosan indult, sokáig fej fej mellett haladtak a felek, azonban a játékrész közepétől kezdtek a vendégek ellépni a hazaiaktól. Kristian Michailov időkéréssel próbálta meg rendezni a sorokat, de a vendégek nem adtak esélyt a felzárkózásra (20-25). A második játékrészben is közel azonos teljesítménnyel kezdtek a csapatok, de a sok füredi pontatlanságra lecsaptak a békéscsabaiak (16-25). A harmadik szettben is a koncentrációval gyűlt meg a baja a hazaiaknak, amit a vendégek könyörtelenül ki is használtak (18-25).

Az SZBRA legközelebb december 2-án lép pályára az Extraligában az UTE ellen Budapesten.

Kristian Michailov: – Ma nem mutattunk minőségi röplabdát. Nem volt vezére a csapatnak, és a csapatkapitányunk is hiányzott a pályáról. Hamarosan kupameccsen is találkozunk a Békéscsabával, de optimista vagyok, és hiszem, hogy egy egészen más arcunkat fogjuk tudni megmutatni.