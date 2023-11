A bakonyiak vezetik a tabellát, három siker áll mögöttük, méghozzá kapott gól nélkül, emellett a Magyar Kupában is kivívták a továbbjutást. Kiváló formában van tehát Pető Tamás legénysége, amely most is esélyesként pályázik a pontokra. A Sopron elleni bajnoki vasárnap 13 órakor kezdődik a pápai Perutz Stadionban.

A mezőny másik Veszprém vármegyei tagja, a Balatonfüredi FC vasárnap 11 órakor lép pályára Felcsúton, a Pancho Arénában. A BFC hetedik a tabellán, ellenfele, a Puskás Akadémia II. pedig tizenharmadik. A fürediek a múlt héten nem játszottak, a III. Ker. TVE elleni hazai találkozójukat elhalasztották a pálya alkalmatlansága miatt. Azt a meccset november 22-én, szerdán 13 órai kezdettel pótolják majd.

A tizenötödik forduló továbbo programja a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában, vasárnap, 11.00: Gyirmót II.-Budaörs, 13.00: Csorna-Komárom, Tatabánya-Szombathelyi MÁV Haladás VSE, Dorog-ETO Akadémia, Bicske-ZTE II., III. Ker. TVE-Kelen SC.