Az utolsó megmérettetés előtt a tavalyi bajnok páros, Miroslav Zapletal és Marek Sykora birtokolja a vezető pozíciót T1 kategóriában és összetettben is.

„A hétvégén már megérkeztünk Magyarországra és részt vettünk egy teszten, hogy a lehető legjobban tudjuk majd beállítani az autót a Raid of the Championsra. Mindent meg fogunk tenni, hogy megnyerjük a versenyt, ezzel pedig mi legyünk a 2023-as magyar bajnokok” – mondta Marek Sykora.

Fotó: Raid of the Champions/Pataky Péter

Csucsu szintén az első helyért fog ringbe szállni, mindössze 16 pont lemaradásban vág neki a ROC-nak Miroslav Zapletalék mögött. A HunGarian Baja-i kiesés miatt szoros végső küzdelem van kilátásban, hiszen lecsökkentek a pontkülönbségek a legjobb három versenyzőpáros között.

„Visszagondolva a tavalyi évre, nagyon tetszett a változatos pálya. Voltak szűk erdei részek, de megvolt benne a HunGarian Bajához hasonló lőtéri terep is, amit én kifejezetten kedvelek. Előző évben sajnos kiestünk, de egy utolsó gyorsaságira még vissza tudtunk állni, ami viszont kifejezetten jól sikerült. Nagyon számolgatom a pontokat, mivel a Baján nem tudtuk teljesíteni a teljes távot, eléggé lecsökkentek a különbségek. Még van esélyünk a győzelemre, de ehhez egy nagyon jó futamra lenne szükség, összesítés szempontjából a top 3-as eredménnyel lennék kibékülve. Annak ellenére, hogy bárki komoly ellenfél lehet - hiszen az egész magyar mezőny gyors versenyzőkből épül fel - egyedül Zapletalra fogok figyelni, valamint arra, hogy a kettőnk közti csata a bajnokság mérlegét lehetőség szerint felénk billentse” – nyilatkozta Csucsu.

Lónyai Pál a Rallye du Maroc sivatagi dűnéinek meglovaglása után érkezik Nyirádra. A komoly felkészülés után egy T1-es harmadik helyezéssel lenne elégedett a duó, mivel a magyar bajnokságban csak pár versenyen indultak, összetett eredmény szempontjából számukra nem lesz sorsdöntő a futam.

Fotó: Raid of the Champions/Pataky Péter

„A HunGarian Baja mellett egyik nagy kedvencünk a Raid of the Champions. Tavaly nem indultunk ezen futamon, de idén visszatérünk, hiszen nagyon fekszik nekünk ez a pálya, a terep stílusa. Pál Marokkó után érkezik Nyirádra, aminek az össztávja is jóval hosszabb volt, mint a ROC-é, így ilyen szempontból nagy felkészülés áll mögötte. Idén nem vettünk részt a magyar bajnokság minden versenyén, csak pár futamon álltunk rajthoz, és nekem is ez lesz mindössze a 3. versenyem ebben a felállásban navigátorként. Így mondhatjuk, hogy még az összeszokás stádiumában vagyunk, de szeretnénk eredményesen zárni az évet. Számunkra élvezet és egy pozitív élmény a pálya teljesítése, abszolút készen állunk a hajszára. Jövőre pedig tervezzük, hogy egy teljes magyar bajnoki szezont megyünk, más versenyekkel karöltve” – nyilatkozta Tóth György, Lónyai Pál navigátora.

A T4 NAT kategóriában Marek Kubiczek, Golfka Flip duó a legesélyesebb a győzelemre, tavalyi 4. helyezésük után most pontösszesítésben 23 ponttal előzik lengyel honfitársaikat. Ez lesz a 3. év, hogy rajthoz állnak a Raid of the Championson a Kubiczek Rally Team versenyzőiként.

Fotó: Raid of the Champions/Pataky Péter

„Tavaly sajnos nem a tervek szerint alakult nekünk a futam, mivel rögtön a rajt után az első speciális szakaszon nekiütköztünk egy faoszlopnak, így a ralikaland véget is ért számunkra. Valószínűleg nem kezeltem elég jól a stresszt, ami a T4 kategória vezetésével járt. A ROC egy kihívást jelentő, de jó játszma. Idén az első helyért fogok harcolni, a terv pedig a győzelem és hogy ezzel megnyerjük a 2023-as Közép-Európai Zóna Bajnokságot is.”

A 2022-es T4 NAT győztes párosa Molnár Balázs és Molnár Gabriella a harmadik hely megtartását tűzte ki célul. Mivel az európai futamok keresztezték a hazai versenyeket, nem tudtak minden magyar bajnoki futamon indulni.

Fotó: Raid of the Champions/Pataky Péter

„Én két kategóriában neveztem idén, a FIA T4-ben és a T4 NAT-ban, előbbiben nem volt kihívás megnyerni a bajnokságot - hiszen csak mi indultunk –, utóbbinál jelenleg a harmadikak vagyunk. T4 NAT-ban 2 versenyen vettem részt és ebben a kategóriában állunk rajthoz most is. A cél, hogy megtartsuk a jelenlegi pozíciót, mivel a második hely sajnos már nem elérhető. De erre mi készültünk, nem csüggedünk és jövőre újra készen állunk a bajnoki cím megszerzésére. A legnagyobb kihívás a Raid of the Championson talán a 11 szelektív szakasz lesz a sok rajttal, mert nem ehhez a szerkezethez vagyunk hozzászokva.”

Az M1 Motorsport másik versenyzőpárosa a T1-esek küzdelmébe szállhat majd be, hiszen Mészáros Lőrinc és Pál Erik egy sikeres futammal akár a 2. helyet is megszerezheti.

Fotó: Raid of the Champions/Pataky Péter

„Lőrinc esetében van a legnagyobb tétje a ROC-nak, hiszen a 3. helyen áll, és egy jól sikerült nyirádi hajszával akár a 2. helyet is megszerezheti T1 kategóriában. Első szezonját futja ezzel az autóval, emellett év közben volt többször navigátorváltása is, így nagyon elégedettek lehetünk a teljesítményével, és a 3. hely is kiváló eredmény lenne” - nyilatkozta a csapatfőnök, Molnár Balázs.

A Challange idei bajnokai Hári Jani és Hári Kati lettek, akik egy évvel ezelőtt itt a Raid of the Championson vágtak bele a tereprali-versenyzésbe.

Fotó: Raid of the Champions/Pataky Péter

„Ez az idei szezon első futama, ahonnan már vannak emlékeink a pályával kapcsolatban. A köves részek - ahol múlt évben defektet is kaptunk - vagy a saras, gödrös, kevésbé megbocsátó erdei szakaszok mind izgalmas elemei ennek a nyomvonalnak. Mivel a kategóriánkban ezen a versenyen sem lesz már átlagsebesség-korlátozás, csak top speed limit, ezért a legfontosabb feladatunk, hogy ilyen változatos körülmények között is biztonsággal megtaláljuk a versenytempónkat. Elsődleges célunk, hogy végigérjünk a versenyen és egyben lehozzuk a technikát. Ezt az időszakot továbbra is tanulási szakasznak tartjuk, és így állunk a versenyhez is.”

Csütörtökön a technikai átvétel után 11 órakor elrajtol az első autó a Parc Ferméből, a mezőny pedig 3 szakasz teljesítésével vág neki a 2023-as Raid of the Championsnak.