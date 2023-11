Kolontár polgármestere, Horváth Zoltán az egész községgel együtt izgatottan várja a hétvégi rallyt, a szervezés mellett a lebonyolításból is kiveszi a részét.

- Településünknek és számomra is nagy büszkeség, hogy e sportág immár harmadik éve jelenik meg nálunk. Egy szakasznak mi biztosíthatjuk a terepet és büszkén mondhatom, a múlt évben a teljes felügyeletét magam és civil szervezetünk tagjai láttuk el. Amikor először keresett meg a verseny főszervezője, Garamvölgyi Zoli, a képviselő-testülettel való egyeztetés után úgy döntöttünk, belevágunk a számunkra ismeretlen világba. Az első évtől kezdve megjelent az összefogás a verseny biztonságossá és sikeressé tételéért, a futam mindig zökkenőmentesen, jó hangulatban telt. Minden alkalommal hatalmas élmény a pálya szélén állni, amikor ezek az épített autócsodák dübörgő hanggal elszáguldanak mellettünk. Remélem, a versenyzők is legalább annyira fogják élvezni a pálya és a táj minden szépségét, mint az itt élők. Balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek, Kolontár-Csótapusztán az aszfaltos részen mindenkinek integetek majd.

Nyirád községgel is több éves együttműködésre tekinthet vissza a ROC, nem véletlen, hogy az Ady Endre Művelődési Házban lesz a verseny központja, mely az eredményhirdetésnek és a versenyirodának is otthont ad majd.

Látványos lesz az idei verseny is

Forrás: Raid of the Champions/Pataky Péter

- A Raid of the Champions nagyon színvonalas verseny, mely többek között Nyirád nevét is öregbíti és ahogy Zoliékat ismerem, biztosra veszem, hogy jó hírét viszik településünknek. A falu lakosainak is fontossá vált az esemény, mindig jó látni, ahogy a csapatok összegyűlnek és azt, hogy milyen rugalmassággal, szakértelemmel bonyolítják le a futamot. Már megrendeltem a nyirádi grillázs tortát, ami hagyományként van jelen a rendezvényen és amit mindig nagyon szívesen adok át a versenyzőknek. Nem egyszer fordult már elő, hogy a külföldieket győzködni kellett róla, valóban ehető és finom is. Izgalmas a készülődés, mert a 2000 fős falu számára ez egy nagy rendezvény, amely a művelődési házban és a hozzátartozó területeken központosul. Nyirád biztosítja ezeket a helyszíneket a versenyre, cserébe pedig a Garillások rendszeresen megjelennek a falurendezvényeken és autóztatják a helyieket, a befolyt összeggel pedig az óvodákat támogatják. A versenyzőknek annyit üzennék, élvezzék a száguldást és a vezetést, örülök, hogy a mi területünkön teszik ezt.

Megtiszteltetés, hogy Polgárdy Imre, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés Elnöke elfogadta a felkérést és boldogan vállalta a fővédnök szerepét, így személyesen is részt vesz a Raid of the Champions versenyen.

- Szívesen fogadtam a meghívást a rendezvény védnöki feladatainak ellátására. Ahogy férfitársaim többsége, én is kedvelem az autókat, az autósport minden válfaját, a száguldó cirkusztól kezdve a tereprally-ig. Elfoglaltságaim és elnöki teendőim azonban ritkán engedik meg, hogy egy-egy versenyre személyesen is kilátogassak, így kifejezetten várom, hogy részese lehessek a novemberi futamnak. Felkészülésképpen pedig előszeretettel nézem a Raid of the Champions közösségi oldalára felkerülő videókat, összefoglalókat és újdonságokat, amelyekkel lélekben is hangolom magam a közelgő autós viadalra - fogalmazott. NA

Fotó: Raid of the Champions/Pataky Péter