Jön a B csoport nagy derbije: csütörtökön 18.45-ös kezdettel a nyolcas két legjobbja, az egyaránt 14 pontos Telekom Veszprém és Barcelona csap össze egymással a Veszprém Arénában.

Ki ne tudná a kézilabdadrukkerek közül, bő egy hónapja a bakonyiak történelmi sikert arattak Barcelonában, ahol először nyertek. Méghozzá nem is akárhogyan, 41-36-ra páholták el a katalánokat.

A mostani összecsapás tétje nagy, akár a csoport elsőség sorsa is múlhat rajta. Lássuk, mit játszottak a felek legutóbb a Veszprém Arénában!

Két évvel kell visszamenni az időben: a Barcelona legutóbb 2021 szeptemberében vendégeskedett a bakonyi vármegyeszékhelyen. A találkozót 29-28-ra a Telekom nyerte, úgy, hogy a szünetben néggyel vezettek a hazaiak. A második félidő izgalmasan alakult, fordítani is tudott a Barca, a hajrában döntetlennél Rasmus Lauge talált be, erre már nem érkezett válasz. A keretek azóta mindkét oldalon átalakultak, de az akkor legeredményesebb játékosok, Gasper Marguc (8 gól) és a másik oldalon az Aleix, Langaro, Richardson trió (5-5 gól) most is bevethetőek.

Két évvel ezelőtt Ludovic Fabregas még a Barcelonát erősítette, és szerzett négy találatot, most viszont már veszprémi mezt visel. A mostani Telekom-keretből mellette a két spanyol kapus, Rodrigo Corrales és Ignacio Biosca szerepelt a katalánoknál.

A Barcelona is fel tud mutatni egy volt veszprémit, mesterük, Carlos Ortega 2012 és 2015 között irányította a magyar csapatot.