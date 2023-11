– A sportnak régóta kiemelt szerepe van a Pannon Egyetemen, hisz mi voltunk az első intézmény az országban, ahol annak idején bevezették a kötelező testnevelésórát – kezdte köszöntőjét Gelencsér András rektor. Kiemelte, folyamatosan dolgoznak az infrastruktúra fejlesztésén, és tudja, hogy a pályát kellő módon ki fogják használni.

Finta Péter, a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém vármegyei igazgatója szerint nagy öröm, hogy megépülhetett ez a pálya, mivel eddig mostohább körülmények között játszhattak az egyetemisták.

– Jelenleg az egyetemen 13 fiú focicsapat van, ami több mint 150 főt foglal magában, ugyanakkor fontos, hogy nyissunk a város lakói felé. A cél, hogy a szabadidősport még népszerűbb legyen a térségben – zárta gondolatait Finta Péter.

Csillag Zsolt kancellár köszöntőjében kiemelte: az utóbbi időben jelentősen megújult az egyetem infrastruktúrája. Az épületek külső és energetikai korszerűsödése mellett nemcsak az oktatási környezet fejlődött, hanem a sportolásra alkalmas felületek is jelentősen növekedtek. Az alsó kampuszon csaknem 2000 négyzetméteren hoztak létre kosár- és röplabdapályákat, de pingpong- és teqball-asztalok, futópálya is elősegíti az aktív kikapcsolódást. Továbbá megújult az egyetemi sportcsarnok is.