A rendező Temesvári & Temesvári Szlalom Sport Egyesület és a Szlalom Racing Szabadidősport Egyesület tagjai, sportbírói most is kitettek magukért, hiszen hűvös, esős időjárás várta a rendezőket hajnalban a Veszprém Aréna parkolójában, ahol az évzáró szlalomra ezúttal is új pályával készültek, amely technikás, de sok helyen tempós kialakítású volt. A pályaépítés után már érkeztek is a versenyezni vágyók, akik a szervizhely elfoglalása, a gépátvétel, a nevezés és a pályabejárás után, kilenc órakor várták az eligazítást, mellyel szinte egy időben a csendes esőt felváltotta a szél és a felhőszakadás, így azt – a megszokottól eltérően – az aréna aulájában tartották meg. Kicsit reménykedve az égiekben, hátha csillapodik a vihar, fél óra csúsztatással kezdődtek a futamok.

Az első körök alatt a versenyzők „lábujjhegyen" közlekedtek, hiszen a vízzel borított fehér aszfalt és térkő sok helyen jégpályaként viselkedett, s mindenki nagyon vigyázott a technikára. Az ügyes pilótáknak hála nem történt baleset, rendben zajlott minden. Eleinte a legrutinosabbak és az igazán jó esőgumival rendelkezők tudtak jó eredményeket elérni, majd délben, a harmadik körre napsütés váltotta fel az esőt, és gyorsan száradni kezdett a pálya. Ezt látva a rendezők egy negyedik futam megrendezése mellett döntöttek, hogy a szinte teljesen száraz pályán mindenkinek egyenlő esélye legyen javítani az idején, így négy mért körből az egy legjobb teljesített idő alapján értékelték a versenyzőket. Látva az időjárás-előrejelzést, korábban sokan visszamondták a nevezésüket, így hatvanegy pilóta küzdhetett meg a dobogóért.

A mozgalmas nap végére az abszolút dobogó legmagasabb fokára a tapolcai Szollár Norbert léphetett, a második helyre a szombathelyi Károlyi Pétert, a harmadikra pedig a szintén szombathelyi Meszes Andrást szólították.

Csoportképen a dobogósok

Forrás: SR Sport Egyesület

A kategóriák dobogósai.

Épített A1: I. Pathy László. Épített A2: I. Szollár Norbert, II. Károlyi Péter, III. Meszes András. Épített A3: I. Papp Krisztián, II. Sárosdi Balázs. Női: I. Bóka Blanka, II. Hibik Mónika. Széria N1: I. Skorán Richárd, II. Dávid Patrik.

Széria N2: I. Németh Szilárd, II. Mulicz László, III. Laczkó Csongor. Széria N3: I. Radványi Dávid, II. Kobán Barna, III. Vasi Viktor.

Hátsókerék-hajtás H1: I. Szloboda Milán, II. Vadas Ákos, III. Nyoma Dominik. Hátsókerék-hajtás H2: I. Klausz Gergő, II. Kulifay Dénes, III. Babos János. Hátsókerék-hajtás H3: I. Váry Kovács Gergő, II. Ion Alex, III. Radics Ákos.

Junior: I. Osváth Máté, II. Hibik Viktória, III. Hibik Melinda.

Proto: I. Cserveni Kornél, II. ifj. Szabó Zsolt, III. Szabó Zsolt.

Gokart: I. Fejes Zsolt.

A sok helyszínt bejárt Dunántúli Szlalomkupa idei pontgyűjtő bajnoksága véget ért, melynek ünnepélyes díjkiosztóját november 26-án tartják a veszprémi Hotel Historia Malomkertben.

A bajnokságot rendező SR Sport Egyesület elnöke, Mulicz László ez úton szeretné megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvényeik sikeréhez, és külön köszöni a rendezők, sportbírók és a média munkáját, akik nélkül nem valósultak volna meg az idei év remek rendezvényei.