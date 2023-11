VEHIR-VESC – Budaörsi DSE-Emericus 1:3 (-18, -22, 10, -23)

Veszprém, 80 néző. V.: Varjasi, Szél.

VEHIR-VESC: Deli 2, Araújo 15, Sevinger 5, Piltman 2, Richards 18, Bozsó 4. Csere: Bődi, Tóth (liberók), Sólyomvári 15, Molnár-Pintér, Kovács. Edző: Tumpech Ádám.

BDSE: Pisák L. 1, Horváth 20, Hernády 13, Pisák F. 17, Drávecz 7, Katona 4. Csere: Ujvárosi, Berkó (liberók), Pásztor, Flach, Kiss. Edző: Ujvárosi Levente.

Veszprémi pontszerzéssel indult a játék, azonban a vendégek hamar átvették a kezdeményezést, és elhúztak öt ponttal. A folytatásban Tumpech Ádám rövid időn belül kétszer is időt kért, majd elkezdte a felzárkózást a bakonyi csapat. A budaörsiek időben kapcsoltak, és az első játékrészt be is húzták (18-25). A második szettben voltak jó pillanatai a veszprémieknek, de nagyon erősen kapaszkodott a vendég együttes, és az ötpontos hátrányukat is ledolgozták, majd a hazai hibákat kihasználva megnyerték a második játékrészt is (22-25). A harmadik játékrészben végig koncentráltan és jól játszott a VESC, aminek köszönhetően 25-10-re nyerték a szettet, ezzel faragtak a hátrányukon. A negyedik szett egy elképesztően izgalmas csatát hozott, de végül a vendégek hagyhatták el örömmel a parkettát (23-25).

Tumpech Ádám tanítványai első vereségüket szenvedték el a szezonban. Jelenleg a VESC az NB I 3. helyén áll 15 egységgel.

Tumpech Ádám: – Gratulálok a Budaörsnek. A mérkőzés legnagyobb részében, a játék minden elemében jobbak voltak nálunk.