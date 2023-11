A kisebbik veszprémi kézilabdaműhely múlt héten nem tudott örömet szerezni a híveinek az NB I-ben, a Csurgói KK ellen csak húsz percig viaskodtak a maguktól elvárható szinten. Mivel képtelenek voltak stabilizálni a teljesítményüket, az eseményeket a vetélytárs kontrollálta. A pontatlanságaik miatt nem igazán tudták megnehezíteni a vendégük dolgát, csak a hátrányukat csökkentették a hajrában (28-32). Mindezt tetézte, hogy közvetlen riválisaik bravúrdiadalokat értek el, így a Carbonex-Komló immáron hat, a Dabas KC hét, míg a QHB Eger nyolcpontos, tehát az Éles-gárda az eddig megszerzett két pontjával még nehezebb helyzetbe sodródott.

Az esélyek most sem az utolsó előtti helyezett mellett szólnak, az Európa Ligában érdekelt tatabányaiak jelenleg harmadikak, igaz, legutóbb óriási meglepetésre kikaptak Komlón. Már az nagy szó lenne, ha a felek egyáltalán kiélezett derbit vívnának, persze, Hári Leventééknek nem is ezt a találkozót kell hozniuk – hajdani trénerük, Tombor Csaba mostani kollektívája ellen. Nem lehet vita tárgya, hogy melyik a jobb csapat, a zászló a kötelező sikerre készülő hazaiaknak áll. A bennmaradásért küzdő bakonyiaknak nincs veszítenivalója, nem a győzelem lebeg a szemük előtt, ezzel együtt mind gyakrabban mutatnák meg a harcos énjüket, bizonyítanák, hogy képesek önmagukért és a másikért is küzdeni. Céljaik így is vannak: egységesnek és összeszedettnek lenni, a saját értékrendjük szerint egy jó mérkőzést játszani.