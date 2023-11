Szabó Kornél, a Practical VSC Veszprém labdarúgója nyilatkozott lapunknak a magyar futballválogatott Európa-bajnoki selejtezőjét követően. Mint ismeretes, a mieink veretlenül, a G jelű csoport első helyét megszerezve kvalifikálták magukat a jövő évi németországi kontinenstornára. Megelőztük Szerbiát, Montenegrót, Litvániát és Bulgáriát is a sorozatban.

- Bulgária ellen nem teljesítettünk jól, persze nagy nyomás volt a csapaton. Mindenki szerette volna bebiztosítani az Eb-szereplést, és ez végül össze is jött. A Montenegró elleni zárómeccs első félideje szintén nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, azonban a szünet után nagyszerűen játszottunk és Szoboszlai Dominik vezérletével győztünk. Szerintem Dominik nélkül nem lett volna meg a csoport első helye, ehhez azonban mindenképpen hozzá kell tenni, hogy vasárnap Dibusz Dénes is kiemelkedőt nyújtott a kapuban, illetve a csapat és a stáb minden egyes tagja hozzátette a magáét a nagyszerű eredményhez – fogalmazott Szabó Kornél, aki utánpótláskorában két éven keresztül klub- és csapattársa volt Szoboszlai Dominiknek. Abban az időszakban az ajkai fiú is a székesfehérvári Főnix-Gold FC-ben pallérozódott.

Szoboszlai vasárnapi megmozdulásai, például az első gól előtti cselsorozata nem volt ismeretlen Szabónak.

- Rengeteget gyakorolta, tudom, sokszor voltam szemtanúja, akár csapat-, akár egyéni edzéseken. Utóbbi képzéseken sokszor ketten vettünk részt a Dominikkel. Ha milliószor megcsinálsz valamit, akkor az ott lesz a fejedben, a lábadban, neki legalábbis ott van és elő tudja húzni egy telt házas Puskás Arénában is.

Szabó Kornél Ajkán kezdett futballozni, aztán a veszprémi és a győri utánpótlást is erősítette, majd Szombathelyre került. Szoboszlai Zsolttal (Szoboszlai Dominik édesapja), a Főnix alapítójával és edzőjével már Illés Akadémia-játékosként ismerkedett meg, a székesfehérváriak külföldi tornákra invitálták, majd nem sokkal később csatlakozott a klubhoz.

- Két évig játszottam ott és nagyon jó emlékeim vannak. Remek csapataink voltak, mindenki rengeteget dolgozott, hogy jó futballista váljon belőle. Dominik ebből a szempontból könnyebb helyzetből indult, mert helyben volt, nem kellett utaznia az edzésekre és édesapja volt az edző. Egyébként igaz az, hogy az apja nem nagyon dicsérgette, én legalábbis sem edzéseken, sem mérkőzéseken nem hallottam ilyet. Mondjuk másokat sem, de Dominikkel különösen szigorú volt.

Ez a szigorúság csupa pozitívumot hozott neki, Dominik mindig bizonyítani akart, minden alkalommal meg akarta mutatni, mit tud.

A nagy titok azonban nem ez, hanem a technikai képzés. A Főnixben rengeteg technikai feladatot végeztünk el, nagyon sok labdaérintés volt a gyakorlásokon, amelyeket általában kis teremben végeztünk. Hogy Dominik kiemelkedett-e közülünk? Sok ügyes gyerek volt, ebben a korszakban még nem látszott, hogy egyszer Premier League-játékos válik belőle. Ha lehet így mondani, ő nem Messi volt, hanem inkább Cristiano Ronaldo, aki céltudatos, kemény munkával emelkedik a legjobbak közé. Az viszont korán kiderült, hogy vezetőtípus, igazi vezéregyéniség, amelyet már ilyen fiatalon a válogatottban is meg tudott mutatni.

A kis székesfehérvári egyesület több válogatott játékost is „kitermelt”, Dominik mellett Csoboth Kevin és Bolla Bendegúz is magára húzhatta már a címeres mezt. - Így van, számos profi futballista került ki a Főnixből, többen is játszanak az NB I-ben és NB II-ben. Én is ebbe az irányba igyekszem, most próbálok Veszprémben bizonyítani és minél több játéklehetőséghez jutni, célom és álmom, hogy egyszer az első osztályban szerepeljek.

A 22 esztendős Szabó Kornél több évet töltött Hollandiában, tanult, sportdiplomát szerzett, emellett futballozott is, de a koronavírus-járvány idején hazatért, mert ott leállt a labdarúgóélet, még edzeni sem lehetett. Az NB II-es FC Ajkával gyakorolt, majd a megye I-ben futballozott, a Veszprém a Kristálytól igazolta le idén nyáron. Ahogy említette, szeretné labdarúgó-pályafutását építeni, emellett tovább képzi magát a pályán kívül is és tanulmányait később a futballban hasznosítaná.