Pénzügyőr SE–Veszprém Kosárlabda Klub 73-90 (16-12, 22-31, 15-27, 20-19)

Budapest, 100 néző. Vezette: Hervay, Menyhárt, Gombos.

Pénzügyőr: Tóth K. 26, Erdei 13/6, Horvat, Nemes 5, Kerkai 4. Csere: Karakó, Tóth P. 3, Magda 5/3, Nyikos 9/3, Barócsi 8/3. Edző: Király Márió.

Veszprém: Szabó 15/6, Madár 31/18, Varga 16/6, Prodanovic 2, Takács 5/3. Csere: Scheff 2, Szeifert 3/3, Ráskai, Ratiani 8/3, Birkás 8. Edző: Alex Geddes.

A vendégek a feldobás előtt egy győzelemmel jobban álltak az ellenfelüknél, és úgy számoltak, hogy a szezonban először a Veszprém helységtáblát elhagyva is nyernek. Az első negyedben a hazaiak domináltak (12-7), de a mieink rendre felzárkóztak, aztán a mérkőzés később is ezen koreográfia szerint alakult (27-19). Ekkor a VKK ritmust váltott és a nagyszünetig repesztett egy 11-25-ös sorozatot (38-44). A veszprémiek a második félidőben még nagyobb előnyre tettek szert (40-59), így a záró felvonásban már azt is megengedhették, hogy a vetélytársukat némiképp felsegítsék a földről (66-78). Madárék a győzelmükkel feljöttek a tabella 9. helyére.