Annak ellenére, hogy Bálint ebben az évben nem tervezett versenyeken indulni, szép sikereket tudhat maga mögött. A WBPF (World Bodybuilding and Physique Sports Federation) szervezet Ausztriában rendezett kupáján sportphysique kategóriában első helyen végzett, majd abszolútban egy helyi induló mögött a képzeletbeli dobogó második fokára szólították. Másnap a Szlovák kupa következett, Bálint Komarnóban a nyitott sportphysique kategóriában első lett, maga mögé utasítva azt az osztrák versenyzőt, aki előző nap Bécsben fölé tudott kerekedni. Itt azonban még nincs vége az évnek, hiszen november 12-én Spanyolországban már a világbajnoki színpadon pózol a sportoló.

– Korábban sikerült már egy második és egy harmadik helyezést szereznem, a célom természetesen az, hogy végre a legfényesebb érem is a nyakamba kerüljön – mesélt céljáról a testépítő. – Felkészülésem jó ütemben halad, jelenleg úgy érzem, hogy eddigi legjobb formámban tudok színpadra állni. Mind kondícióban, mind esztétikában jól össze tudtam rakni magam, ezt próbáljuk még a megfelelő szénhidráttöltéssel kiegészíteni. Úgy gondolom, a magam részéről mindent megtettem, egészséges önbizalommal várom a vb-t, meglátjuk, hogy mire lesz ez elég. A mezőny, úgy gondolom, erős lesz, a világ minden részéből érkeznek résztvevők, az Egyesült Államoktól kezdve Indián át egészen a Közel-Keletig. Tavaly is sokat készültem a világbajnokságra, idén is mindent ennek rendeltem alá, talán a formám jobb a 2022-esnél – bizakodott Bálint.